بسبب تعارض المصالح.. حسام وإبراهيم حسن يستعينان بمحامٍ آخر في 3 بلاغات | توضيح رسمي

أصدر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وشقيقه إبراهيم حسن، مدير المنتخب، توضيحًا بشأن موقف المستشار أشرف عبد العزيز، المحامي بالنقض والمستشار القانوني والمتحدث الرسمي باسمهما في الشئون القانونية.

حسام وإبراهيم حسن يكشفان سبب استبعاد أشرف عبد العزيز من البلاغات الثلاثة الأخيرة

وأكد التوأم، في بيان رسمي، أن أشرف عبد العزيز لن يتولى الدفاع عنهما في البلاغات الثلاثة الأخيرة فقط، بسبب وجود ارتباط مهني سابق له مع أطراف أخرى في هذه البلاغات، وهو ما يستدعي تجنب أي تعارض محتمل في المصالح، التزامًا بقواعد المهنة.

وأوضح البيان أن محاميًا آخر سيتولى مهمة الدفاع عنهما في هذه البلاغات، مع استمرار أشرف عبد العزيز في أداء دوره مستشارًا قانونيًا ومتحدثًا رسميًا باسمهما في مختلف الشؤون القانونية الأخرى.

وحرص حسام حسن وشقيقه إبراهيم على توجيه الشكر والتقدير إلى أشرف عبد العزيز، مؤكدين استمرار العلاقة الشخصية والمهنية التي تجمعهما به، ووصفه بأنه أخ وصديق ومحامٍ ومستشار قانوني لهما.