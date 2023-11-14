"التوعية السياحية تنير العقول" .. ندوة تثقيفية بجامعة أسيوط

نظمت وحدة تنمية وتنشيط الوعي السياحي، بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط ، ندوة تثقيفية بعنوان "التوعية السياحية تنير العقول" لطلاب كليتيّ الحقوق، والتربية للطفولة المبكرة، وذلك في إطار برنامج التوعية والتنمية السياحية، والندوات التثقيفية، والزيارات السياحية، الذي تنظمه الوحدة بالتعاون مع محافظة أسيوط، وإدارة الوعى الأثرى بمنطقة آثار أسيوط.



شهدت الندوة حضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور دويب حسين صابر عميد كلية الحقوق، الدكتورة يارا إبراهيم محمد عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، وبمشاركة عثمان الحسينى مسئول الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، و هبة حجازى مسئول وحدة التنشيط السياحى، و إيناس محمد مدير إدارة الوعى الأثرى، إلي جانب الوكلاء، وأعضاء هيئة التدريس، وإدارة رعاية الشباب، والطلاب المشاركين.

وقال الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة لشئون التعليم والطلاب إن الجامعة مهتمة بتنظيم برامج توعوية بالتعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع لبناء وعي الطلاب بأهمية النشاط السياحى، وأن الندوة تأتي في إطار جهود الدولة المصرية ومساعيها الهادفة؛ لتحقيق التنمية السياحية بمختلف مجالاتها، منتهجةً فى ذلك أساليب علمية، وبرامج توعوية تستهدف المواطن المصرى، وخاصةً الشباب؛ لتعزيز الانتماء الوطنى لديهم، ودعم اعتزازهم بالمقومات السياحية، ومظاهر الحضارة المصرية العريقة، مشيداً بحرص كليات الجامعة على عقد مثل هذه الندوات التوعوية الهادفة.

وأشار عبد المولى، إلى أهمية تنمية الوعي السياحي والأثري لدى الطلاب، بكافة الطرق الممكنة؛ لتعريفهم بما تملكه المحافظة من أماكن أثرية، ومقومات سياحية، تمثل مختلف الحضارات، تماشياً مع خطة الدولة للتنمية السياحية والأقتصادية ، وتوعيتهم بالقيمة الاقتصادية للسياحة في مصر، كمصدر للدخل القومي، ومجال كبير للعديد من فرص العمل للشباب، مؤكداً على ضرورة تشجيع الشباب على السياحة الداخلية، لدعم اقتصاد بلدهم.

ومن جهته، أشار الدكتور دويب صابر؛ إلى أهمية دور الجامعة، بوصفها قاطرة للتنمية داخل صعيد مصر وخارجه، وشريك أساسي في تحقيق التقدم والازدهار؛ بما تقدمه من إمكانيات علمية وبحثية، فضلاً عن دورها في رفع وتنمية الوعى السياحى لدى النشء والشباب، والحفاظ على التراث السياحى المتنوع، للحضارة المصرية على مر العصور .

وتوجهت الدكتورة يارا إبراهيم، بجزيل الشكر؛ لإدارة الجامعة لحرصها علي تقديم كافة سبل الدعم وإزالة العقبات، التي قد تواجه تنظيم ندوات ورحلات لتنمية الوعي السياحي لدى طلاب الجامعة، وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة، والحفاظ على الهوية والثقافة المصرية، والفخر بتاريخهم وبلادهم .

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