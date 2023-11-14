انفجار مدوي يهز شارعا سكنيا في المملكة المتحدة | ما القصة؟

أدى انفجار وقع في شارع سكني في المملكة المتحدة إلى عملية إخلاء، بعد أن أدت قوة الانفجار إلى تطاير سقف أحد المنازل في الهواء مع تدفق النيران، بحسب شهود عيان.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، كان شارع أوليرسيت في نيو ميلز، ديربيشاير، مسرحًا للذعر هذا الصباح حيث تم استدعاء أطقم الطوارئ في حوالي الساعة الثامنة صباحًا إلى الانفجار، الذي لا يزال سببه قيد التحقيق ولكن يُعتقد أنه تسرب للغاز.

انفجار مدوي يهز شارع سكني في المملكة المتحدة |

وفي وقت الغداء اليوم 14 نوفمبر، ذكرت السلطات أن رجلاً نُقل إلى المستشفى بواسطة الإسعاف الجوي، بينما أضاف شهود عيان أن توقيت الانفجار "أخطأ" الأطفال الذين كانوا يسيرون إلى المدرسة المحلية.

وعلق أحد السكان المحليين على فيسبوك: "كان تسرب الغاز هو السبب. وشريكي يعمل منظف نوافذ ويعمل في نيوميلز اليوم وشهد انفجاره".