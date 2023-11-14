عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

انفجار مدوي يهز شارعا سكنيا في المملكة المتحدة | ما القصة؟

انفجار مدوي يهز شارع
انفجار مدوي يهز شارع سكني في المملكة المتحدة |

أدى انفجار وقع في شارع سكني في المملكة المتحدة إلى عملية إخلاء، بعد أن أدت قوة الانفجار إلى تطاير سقف أحد المنازل في الهواء مع تدفق النيران، بحسب شهود عيان. 

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، كان شارع أوليرسيت في نيو ميلز، ديربيشاير، مسرحًا للذعر هذا الصباح حيث تم استدعاء أطقم الطوارئ في حوالي الساعة الثامنة صباحًا إلى الانفجار، الذي لا يزال سببه قيد التحقيق ولكن يُعتقد أنه تسرب للغاز. 

انفجار مدوي يهز شارع سكني في المملكة المتحدة |

وفي وقت الغداء اليوم 14 نوفمبر، ذكرت السلطات أن رجلاً نُقل إلى المستشفى بواسطة الإسعاف الجوي، بينما أضاف شهود عيان أن توقيت الانفجار "أخطأ" الأطفال الذين كانوا يسيرون إلى المدرسة المحلية.

وعلق أحد السكان المحليين على فيسبوك: "كان تسرب الغاز هو السبب. وشريكي يعمل منظف نوافذ ويعمل في نيوميلز اليوم وشهد انفجاره".

المملكة المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لامس الممنوع.. أم تروي تفاصيل مطاردة ابنتها بأحد شوارع الهرم

نقلهم لهذه المناطق.. مصر ترد بقوة على مؤامرة صهيونية مخيفة بشأن غزة

شكري: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين غير مسئولة

معلول عايز يمشي| سبب غضب التونسي وتفاصيل الخلاف مع إدارة الأهلي

الزمالك: إجراء عاجل حال طلب النادي الأهلي ضم فتوح

الأرصاد الجوية توضح حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

نص دستة تعاقدات| 6 لاعبين سوبر يرتدون قميص الزمالك في يناير

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على فتاتين بجنوب سيناء

ترشيحاتنا

الأدوية المصرية تغزو أفريقيا.. اتفاقية جديدة لتصدير بعض الأصناف ومفاجأة بالاستثمارات

بعد تحذير الصحة العالمية.. تحرك عاجل من الحكومة تجاه مرض حمى الضنك

بعد انتشار الفيروس المخلوي.. عوض تاج الدين: إذا ظهرت هذه الأعراض اذهب للطبيب فورًا

رئيس قضايا الدولة يستقبل المستشار حافظ عباس رئيس النيابة الإدارية

رفض المغادرة.. رسالة قوية لطبيب فلسطيني قبل استشهاده في مستشفى الشفاء

بعد تحرك تركيا.. المحكمة الجنائية الدولية تحذر إسرائيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر كلها عايزة مابولولو| الاتحاد السكندري يكشف وجهة هداف الدوري.. وهذا سعره النهائي

10 طرق طبيعية لعلاج خراج الأسنان واللثة

كيف اكتشف جيمس بروس منبع نهر النيل.. تفاصيل تاريخية مدهشة

أغربها التهاب الأذن.. 6 علامات تدل على ضعف جهاز المناعة

فيديو

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على مصريتين في جنوب سيناء «فيديوجراف»

الزمالك يحسم الأمر.. لماذا توجه أوسوريو لاتحاد الكرة عقب لقاء أمير مرتضى «فيديوجراف»

هل يتخلى ليفربول عن محمد صلاح ؟.. اعرف السعر كام

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بكام؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

اﻟﻤﺰﻳﺪ