التعليم: تطوير المناهج الإعدادية في 2024 ويتبعها المرحلة الثانوية |فيديو

قال الدكتور شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم عقد لقاء موسع اليوم مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لتناول العديد من النقاط المتعلقة بالمنظومة التعليمية وتطوير عدد من المدارس والمناهج.

التعليم:مرتكزات محددة تدور حولها الفكرة الخاصة بتطوير المرحلة الثانوية

وأضاف "زلطة"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، ، أن وزير التربية والتعليم حضر أيضا الاجتماع التحضيري الأول للمؤتمر القومي للحوار المجتمعي بشأن تطوير المرحلة الثانوية باعتبارها المرحلة الأكثر تحدياً أمام الطلاب أو أولياء الأمور.

وأشار إلى أن هناك مرتكزات محددة تدور حولها الفكرة الخاصة بتطوير المرحلة الثانوية، والتي بناء عليها سيُحضَّر لها الفترة المقبلة في سلسلة من الاجتماعات المقبلة قبل إطلاق المؤتمر، تتناول عدة محاور، منها محور يتعلق بفكرة تعدد محاولات التقييم والفرص، وليست محاولة واحدة فقط.

ولفت أن المحور يتضمن أيضا الإسراع التعليمي من خلال إمكانية الطالب في إنجاز المناهج الخاصة بالمرحلة الثانوية في خلال عامين أو 3 أعوام، مشددا أن هذه التطورات مبدئية سيُجَهَّز لبلورتها والاستماع لمختلف الآراء.

ونوه بأن تطوير المرحلة الثانوية سيتم بعد الانتهاء من تطوير مناهج المرحلة الإعدادية، والتي ستُطَبَّق في العام الدراسي 2024 /2025.

