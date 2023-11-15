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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

27,5 جنيه| الشرقية للدخان: الأسعار الحالية في السوق مفتعلة من التجار

ارشيفية
ارشيفية

علق هاني أمان،  الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، على ظاهرة الارتفاع غير المسبوق  في أسعار علب السجائر، وتخطي بعض الأنواع لحاجة 120 جنيهاً  بعد إقرار تعديلات ضريبة القيمة المضافة ليس ذلك فقط بل واختفائها من الأسواق، قائلاً : “ إحنا كشركة  الشرقية للدخان بننتج  سجائر الكليوباترا مثلا، وتباع الان بالسعر الرسمي 27.5 جنيهاً”. 

وقاطعته الحديدي، خلال تقديمها برنامج “ كلمة أخيرة  “المذاع على شاشة ON،  ”لكن سعرها وصل 50 جنيه فين 27.5 جنيها؟”،  ليرد قائلاً : أي مواطن ممكن يبص على السعر مدون  على العلبة ويعمل اسكان للـ QR كود ".


وأوضح “أمان”، أن بعض الشركات المنتجة للسجائر توقفت عن البيع والإنتاج  منذ  تعديلات الضريبة،  حتى تقوم بإعادة ضبط التسعير،  لكن بدأت منذ الامس الإنتاج في السوق، متوقعا أن يشهد السوق انفراجه  قوية خلال الأيام القادمة، وجميع الشركات سوف تنتج بكامل طاقتها.

وأضاف، أن السوق  يواجه بعض السلوكيات الغريبة سواء جهة التجار أو المستهلكين  و تعد أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع أسعار السجائر، موضحا أن التجار يحتكرون سلعة معينة من أجل زيادة سعرها، وهي أزمات مفتعلة  منذ شهر مارس الماضي  لتحقق أرباح عبر عمليات تخزين  وهي " مافيا " تقوم بذلك.


ووجه رسالة  للتجار، مطالباً إياهم بعدم افتعال أزمات  وحجب السجائر لرفع سعرها، والمستهلكين أن يحافظوا على استهلاكهم الطبيعي  لزيادة عملية الشراء والتخزين.


ولفت، إلى أن الشركة الشرقية  تغطي كمية الإنتاج اللازمة لتغطية السوق في هذا الوقت من السنة، مؤكدا على عدم وجود أي نقص في عمليات الإنتاج،  ولم تتوقف الشركة إلا يوم أو يومين بعد تعديل الضريبة  لضبط التسعير، لكن منذ يوم الخميس وإنتاجهم يغطي احتياجات السوق ب نسبة تزيد 15% عن المعدل الطبيعي في هذا الوقت من السنه.

 لا نواجه مشكلة في التدابير الدولارية


وشدد  أن الشركة تعمل بكفاءة كاملة  وطاقة إنتاجها ولا تواجه مشكلة في التدابير الدولارية،  وأن الأيام السابقة شهدت توقف بعض الشركات وحصتها 30%  من السوق، والشرقية للدخان  70% بما شكل ضغطاً عليها.

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