أسعار السجائر الشعبية قبل وبعد الزيادة .. وعقوبة تنتظر التجار المخالفين

أعلنت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، الأربعاء الماضي، عن قائمة أسعار منتجاتها من السجائر والمعسل والسيجار ودخان الشعر بعد الزيادة.

ننشر أسعار السجائر المحلية قبل وبعد الزيادة والتي جاءت الأسعار كالتالي:

ارتفع سعر كليوباترا بوكس "10 سجائر" من 15 إلى 20 جنيها.

زاد سعر سجائر كليوباترا-كينج سايز من 23 إلى 27 جنيها.

ارتفع سعر سجائر كليوباترا-سوفت كوين من 23 إلى 27 جنيها.

وارتفع سعر سجائر كليوباترا-بوكس(أبيض، ألوان) من 23 إلى 27 جنيها.

ارتفع سعر سجائر (بوسطن، بلمونت) من 24 إلى 27 جنيها.

زاد سعر سجائر كليوباترا سوبر من 24 إلى 27 جنيها.

ارتفع سعر سجائر مونديال (أبيض ، أحمر ، سيلفر ) من 24 إلى 27 جنيها.

ارتفع سعر مونديال سويتش (بلوبيري ، منتول ) من 24 إلى 27 جنيها.

زاد سعر كليوباترا بلاك ليبول من 24 إلى 27 جنيها.

ارتفع سعر سجائر ماتوسيان سوبر من 24 إلى 27 جنيها.

وزاد سعر سجائر مونديال فايسروي- بال مال من 35 إلى 42 جنيها.

وكانت الشركة الشرقية أقرت آخر زيادة لأسعار منتجاتها من السجائر في مارس الماضي .

ومن جهته، أرجع هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، قرار مجلس إدارة الشركة باعتماد زيادة أسعار منتجات السجائر بقيم طفيفة بعد إعلان تعديلات أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة، إلى التكلفة المرتفعة في أسعار مدخلات الإنتاج وتغير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وأكد أمان، أن الشركة تتعاون مع كافة الجهات الرقابية لإحكام الرقابة على أسعار السجائر في الأسواق، مشيرا إلى أن الشركة تلغي عقود أي من التجار أو الموزعين الذى يثبت عدم التزامهم بالأسعار الرسمية.

يذكر أن قانون رقم 177 لسنة 2023 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، نص في مادته الأولى على :"تطبق على علبة السجائر عبوة 20 سيجارة والعبوات الأخرى ضريبة جدول بنسبة 50% من سعر بيع المستهلك النهائي بالإضافة إلى: 450 قرشًا للعبوة من أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية، والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 31 جنيهًا، 700 قرش للعبوة من أصناف السجائر المصنعة محليًا، والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 31 جنيهًا، ولا يجاوز 45 جنيهًا أو المستورد التي لا يتجاوز سعرها 45 جنيهًا، و750 قرشًا للعبوة من أصناف السجائر المصنعة محليًا أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 45 جنيهًا.