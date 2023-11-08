بعد تعديلات ضريبة القيمة المضافة.. الشرقية للدخان تعتمد زيادة طفيفة في أسعار السجائر

أعلنت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، اعتماد مجلس الإدارة، قائمة أسعار منتجات السجائر والمعسل والسيجار ودخان الشعر، وذلك وفق تنفيذ أحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاتها الصادرة بالقانون رقم 177 لسنة 2023، على أن تطبق الأسعار الجديدة اعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق 9 نوفمبر لعام 2023.



وجاءت الأسعار الجديدة لمنتجات الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" كالتالي:

أسعار السجائر:-

بلغ سعر بوكس عبوة 10 سجائر - 20 جنيهًا للعبوة.

بلغ سعر كليوباترا- كينج سايز - 27 جنيهًا للعبوة.

بلغ سعر كليوباترا- سوفت كوين - 27 جنيهًا للعبوة.

بلغ سعر كليوباترا- بوكس - 27 جنيهًا للعبوة.

بلغ سعر بوسطن - 27 جنيهًا للعبوة.

بلغ سعر بلمونت - 27 جنيهًا للعبوة.

بلغ سعركليوباترا سوبر - 27 جنيهًا للعبوة.

بلغ سعر مونديال - 27 جنيهًا للعبوة.

بلغ سعر مونديال سويتش - 27 جنيهًا للعبوة.

بلغ سعر كليوباترا بلاك ليبول - 27 جنيهًا للعبوة.

بلغ سعر ماتوسيان سوبر- 27 جنيهًا للعبوة.

بلغ سعر فايسروي - 42 جنيهًا للعبوة.

بلغ سعر بال مال - 42 جنيهًا للعبوة.

أسعار المعسل:

صنف معسل سلوم:

بلغ سعر صنف سلوم عبوه حجم 70 جراما - 15 جنيها.

بلغ سعر صنف سلوم عبوه حجم 120 جراما - 25 جنيها.

بلغ سعر صنف سلوم عبوه حجم 250 جراما - 50 جنيها.

بلغ سعر صنف سلوم عبوه حجم 500 جرام - 85 جنيها.

صنف معسل قص:

بلغ سعر صنف قص عبوه حجم 250 جراما - 55 جنيها.

صنف معسل أبو نجمة:

بلغ سعر صنف أبو نجمة عبوه حجم 100 جرام - 17 جنيها.

بلغ سعر صنف أبو نجمة عبوه حجم 500 جرام - 70 جنيها.

بلغ سعر صنف أبو نجمة عبوه حجم 1000 جرام - 130 جنيها.

صنف معسل وان فور يو:

بلغ سعر صنف وان فور يو عبوه حجم 250 جراما - 130 جنيها.

قال هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، إن مجلس إدارة الشركة قرر اعتماد زيادة أسعار منتجات السجائر بقيم طفيفة بعد إعلان تعديلات أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة، ولاستيعاب جزء من التكلفة المرتفعة في أسعار مدخلات الإنتاج وتغير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وأضاف أن الشركة تتعاون مع جميع الجهات الرقابية لإحكام الرقابة على أسعار السجائر في الأسواق، مشيداً بالدور الذى قامت به الأجهزة الرقابية خلال الفترة الماضية، والذى كان له تأثير قوى على خفض الأسعار.

في الوقت نفسه، أوضح “أمان” أن الشركة تلغي عقود أي من التجار أو الموزعين الذى يثبت عدم التزامهم بالأسعار الرسمية.

وأكد هاني أمان، أن الشركة نجحت في زيادة حجم إنتاجها خلال الفترة الماضية، ما سينعكس على زيادة حجم المعروض من مختلف أصناف السجائر والمعسل والسيجار ودخان الشعر، ما يسهم في تحقيق انضباط في الأسعار جنباً إلى جنب مع الحملات الرقابية على الأسواق، وقد أثمر ذلك عن تراجع الأسعار بالسوق الموازية.

يذكر أن قانون رقم 177 لسنة 2023 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، نص في مادته الأولى على أن: “تطبق على علبة السجائر عبوة 20 سيجارة والعبوات الأخرى ضريبة جدول بنسبة 50% من سعر بيع المستهلك النهائي، بالإضافة إلى: 450 قرشًا للعبوة من أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية، والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 31 جنيهًا، 700 قرش للعبوة من أصناف السجائر المصنعة محليًا، والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 31 جنيهًا، ولا يجاوز 45 جنيهًا أو المستورد التي لا يجاوز سعرها 45 جنيهًا، و750 قرشًا للعبوة من أصناف السجائر المصنعة محليًا أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 45 جنيهًا”.