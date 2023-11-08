زيادة أسعار السجائر في مصر.. من وراء الأزمة؟

رفعت شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية أسعار 11 نوعا من السجائر الشعبية التي تنتجها شركة الشرقية للدخان، وتراوحت نسبة الزيادة بين 12.5% و33%، على أن تطبق الأسعار الجديدة بداية من اليوم الأربعاء.

الزيادة في أسعار السجائر والمعسل جاءت عقب موافقة مجلس النواب على مشروع قانون لزيادة حصيلة القيمة المضافة المطلوبة في الموازنة من شركات السجائر.

وتشهد سوق السجائر في مصر حالة من الارتباك؛ لأن السعر الفعلي لـ السجائر يبلغ ضعف السعر الرسمي، كما خلقت المضاربات أسواقا موازية أخرى للدخان.

ووفق ما أعلنته شركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، فإن سعر العلبة بوكس عبوة 10 سجائر للمستهلك رسميا بلغ 20 جنيها، بينما بلغ سعر كليوباترا سايز عبوة 20 سيجارة 27 جنيها، وكليوباترا كوين 27 جنيها، وكليوباترا بوكس 27 جنيها، وبوسطن وبلمونت 27 جنيها، ومونديال أحمر وأزرق وسلفر 27 جنيها، ومونديال سويتش منتول وبلوبيرى 27 جنيها، وكليوباترا بلاك ليبول 27 جنيها، وماتوسيان سوبر بسعر 27 جنيها وفايسروي وبال مال 42 جنيها.

لكن السعر الفعلي تتضاعف وارتفعت أسعار السجائر المحلية الأكثر شعبية بشكل غير مسبوق، وكانت تباع في السوق السوداء خلال الفترة الماضية بأكثر من ضعف سعرها، ويتراوح السعر بين 45 جنيهاً و50 جنيهاً؛ رغم أن السعر الرسمي كان يبلغ 24 جنيهاً، وبعد الزيادة أصبح سعرها 27 جنيهاً رسميا ما يعني ارتفاع أسعارها في السوق الموازية.

كما بلغ سعر المعسل السلوم عبوة 70 جراما 15 جنيها، و120 جراما 25 جنيها، و250 جراما 50 جنيها، و500 جرام 85 جنيها، أما سعر القص 250جراما فقد بلغ سعره للمستهلك رسميا 55 جنيها، ومعسل أبونجمة 100 جرام 17 جنيها، و500 جرام 70 جنيها، وكيلوجرام 130 جنيها وبلغ سعر وان فوريو 250 جراما 130 جنيها.

رفع أسعار 10 أصناف من السجائر

جدير بالذكر أنه رفع أسعار 10 أصناف من السجائر الشعبية التي تنتجها مصر في الرابع من سبتمبر 2022، ثم توالى ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

وتزداد المخاوف من توحش السوق السوداء للسجائر، ويقوم الوكلاء والتجار الكبار برفع الأسعار مرات متتالية خلال الأسبوع الجاري، بعد موافقة مجلس النواب على زيادة الضرائب على السجائر، خاصة أن الأسعار الحالية بعيدة جدا عن السعر الرسمي، وبالتالي فإن الأسعار لن تنخفض إلا بالقضاء على السوق الموازية المستمرة حتى الآن.

كما أنه تتم زيادة الإنتاج بعد التعديلات الضريبية الجديدة، خاصة أن المعروض بالأسواق أقل من المعدلات الطبيعية بنسبة قد تصل إلى 40%.

يأتي ذلك بعد أن نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، يوم الاثنين 6 نوفمبر، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بقانون يتضمن تعديلات تشريعية أقرها مجلس النواب منذ أيام على قانون الضريبة على القيمة المضافة، التي تتضمن زيادة الضريبة على منتجات السجائر وتعديل شرائح أسعارها وتحديد حدود جديدة بما يمهد لرفع أسعارها رسميا.