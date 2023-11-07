عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد زيادة أسعار السجائر.. اكتشف طرق الإقلاع عن التدخين

الاقلاع عن السجائر
الاقلاع عن السجائر

 قررت الجهات المختصة في مصر زيادة أسعار السجائر بسبب تعديل ضريبة القيمة المضافة مما أثار اهتمام عدد كبير من المواطنين بينما اعتبرها البعض فرصة جيدة للاقلاع عن التدخين وتجنب أضراره

لسبب غير متوقع .. فشل تحديد مرض فاتن الحلو وحالتها الحرجة|تفاصيل مثيرة

تعالج السرطان.. عشبة مهملة تخلصك من أخطر الأمراض

واليكم أسعار السجائر بعد الزيادة 


لن يزيد سعر السجائر في الفئة الدنيا مثل كليوباترا ومثيلاتها عن الـ31 جنيها.
سعر علبة السجائر في الفئة الوسطى منها إل إم وأخواتها لن تزيد على 43 جنيها.
اسعار السجائر في الفئة العليا أشهرها المارلبورو فستترواح بين 55- 60 جنيه فقط

نصائح الاقلاع عن التدخين

ووفقا لما جاء في موقع NHS نعرض لكم افضل نصائح الاقلاع عن تدخين السجائر

الاقلاع عن التدخين
الاقلاع عن التدخين


بمجرد اختيار تاريخ الإقلاع عن التدخين، تذكر إضافته إلى التقويم الخاص بك.

اذكر الأسباب التي دفعتك إلى الإقلاع عن التدخين ودونها وضعها في مكان قريب.
أخبر الناس أنك تريد الاقلاع عن تدخين السجائر.
إذا كنت قد حاولت الإقلاع عن التدخين من قبل، فتذكر ما نجح.

استخدم وسائل الإقلاع عن التدخين المتوفرة في الصيدليات.

ضع خطة إذا كنت تميل إلى التدخين ودون الخطوات التى تساعدك وأوقات الشراهة وكيفية الالهاء.

قم بإعداد قائمة بمحفزات التدخين و تحديد كيفية تجنبها.

حافظ على الرغبة الشديدة في تناول الطعام واشغل نفسك دائما بأمور أخرى تلهيك عن التدخين.

انضم إلى مجموعة الفيسبوك للحصول على الدعم والمشورة.

السجائر أسعار السجائر ارتفاع أسعار السجائر أسعار السجائر بعد الزيادة الاقلاع عن التدخين التدخين تدخين السجائر زيادة اسعار السجائر سعر علبة السجائر طرق الاقلاع عن التدخين علبة السجائر للإقلاع عن التدخين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربات قوية.. المقاومة الفلسطينية تمطر تل أبيب بالصواريخ

رد قاس .. زوجة بيومي فؤاد تسخر من منتقدي زوجها

ظاهرة جوية مؤثرة.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

بيان عاجل من تركيا بشأن أنباء استقبالها مليون فلسطيني

وقف بيع السجائر رسميًا.. قائمة أسعار جديدة| تطبيق الزيادة في هذا الموعد

بعد أنباء تورط حارسي الزمالك وبيراميدز| القصة الكاملة لتطبيقات المراهنات في الدوري المصري.. تفاصيل مثيرة

رضا سليم يهنئ أزارو بالانضمام للأهلي.. منشور ألهب الجماهير وأربك الحسابات|ما القصة؟

الزمالك في موقف صعب| أحمد فتوح إلى الأهلي.. ضربة قبل مواجهة بيراميدز.. وهذا مهندس “رحيل أوسوريو”

موضوعات متعلقة

أسعار السجائر الجديدة.. ماذا يحدث للجسم عند تدخينها يوميا؟

غير الحصوات .. 7 أمراض تهدد المرارة

اقوى من منتجات المقاطعة.. وصفات منزلية للقضاء على بقع العرق

بعد انتشاره في الأسواق.. اليك أهم فوائد اليوسفي

الوباء الأكثر خطورة.. ما هي فيروسات Paramyxovirus

انتبه لشكل جسمك.. علامات شائعة تكشف نوع خطير من السرطان

احترس ..المواد الكيميائية والكمبيوتر يسببان مشكلة صحية خطيرة

مش عارف تركز.. 10 عادات يومية للتغلب على ضباب الدماغ

ترشيحاتنا

الموت يفجع الفنانة سلوى محمد علي .. تعرف على موعد الجنازة

أحمد عيسى من بورصة لندن: نسعى لزيادة فرص الاستثمار السياحي في مصر

بسبب فلسطين.. أحمد موسى يفضح "بي بي سي" على الهواء

لأول مرة.. الجيش الإسرائيلي: نقاتل الآن ضد حماس في وسط مدينة غزة

إجراء عاجل من تركيا ضد الشركات الداعمة لـ إسرائيل

متحدث الصحة في غزة: المستشفيات عاجزة عن تقديم أي خدمات| فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تقرب هذا المستنقع|من هي زوجة بيومي فؤاد وكيف دافعت عن زوجها؟

رضا سليم يهنئ أزارو بالانضمام للأهلي.. منشور ألهب الجماهير وأربك الحسابات|ما القصة؟

من 3 لـ 17 يوما.. أعراض صادمة تؤكد الإصابة بمرض جدري القرود

بعد زيادة أسعار السجائر.. اكتشف طرق الإقلاع عن التدخين

فيديو

بعد أنباء تورط حارس الزمالك.. حكم الشرع في المراهنات

أجواء رعب .. شروط مختطفي والد نجم ليفربول لإطلاق سراحه /فيديوجراف

10 آلاف شهيد حتى الآن وتدمير مسجد صلاح الدين الأيوبي|تطورات الأحداث في غزة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم لتخريج الدفعة رقم 55 للملحقين الدبلوماسيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ