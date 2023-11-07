بعد زيادة أسعار السجائر.. اكتشف طرق الإقلاع عن التدخين

قررت الجهات المختصة في مصر زيادة أسعار السجائر بسبب تعديل ضريبة القيمة المضافة مما أثار اهتمام عدد كبير من المواطنين بينما اعتبرها البعض فرصة جيدة للاقلاع عن التدخين وتجنب أضراره

واليكم أسعار السجائر بعد الزيادة



لن يزيد سعر السجائر في الفئة الدنيا مثل كليوباترا ومثيلاتها عن الـ31 جنيها.

سعر علبة السجائر في الفئة الوسطى منها إل إم وأخواتها لن تزيد على 43 جنيها.

اسعار السجائر في الفئة العليا أشهرها المارلبورو فستترواح بين 55- 60 جنيه فقط

نصائح الاقلاع عن التدخين

ووفقا لما جاء في موقع NHS نعرض لكم افضل نصائح الاقلاع عن تدخين السجائر

الاقلاع عن التدخين



بمجرد اختيار تاريخ الإقلاع عن التدخين، تذكر إضافته إلى التقويم الخاص بك.

اذكر الأسباب التي دفعتك إلى الإقلاع عن التدخين ودونها وضعها في مكان قريب.

أخبر الناس أنك تريد الاقلاع عن تدخين السجائر.

إذا كنت قد حاولت الإقلاع عن التدخين من قبل، فتذكر ما نجح.

استخدم وسائل الإقلاع عن التدخين المتوفرة في الصيدليات.

ضع خطة إذا كنت تميل إلى التدخين ودون الخطوات التى تساعدك وأوقات الشراهة وكيفية الالهاء.

قم بإعداد قائمة بمحفزات التدخين و تحديد كيفية تجنبها.

حافظ على الرغبة الشديدة في تناول الطعام واشغل نفسك دائما بأمور أخرى تلهيك عن التدخين.

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