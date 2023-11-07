تطبق غدا.. شعبة الدخان تفجر مفاجأة بشأن أسعار السجائر الجديدة

كشف إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، آخر تطورات الأسعار الجديدة لعلب السجائر، مشيرا إلى أن هناك قوائم جديدة بالأسعار تظهر بعد الساعة 12 مساء اليوم الثلاثاء.

وأضاف رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، اليوم الثلاثاء، أن شركات السجائر تنفذ حاليا لوائح جديدة بالأسعار الجديدة للسجائر، متابعا أنه لهذا السبب أوقفت شركة الشرقية للدخان السجائر اليوم.

أسعار السجائر الجديدة

وتابع إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أن بالنسبة لأسعار السجائر، أولا الشريحة الأولى يكون فيها الحد الأقصي 31 جنيها لعلبة السجائر، والشريحة الثانية 42 جنيها، والشريحة الرابعة 45 جنيها للعلبة الواحدة.