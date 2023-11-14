رئيس شعبة السجائر يكشف حل أزمة ارتفاع أسعارها

قال ابراهيم امبابي ، رئيس شعبة السجائر بالغرفة التجارية ، إنه لا يمكن حل أزمة أرتفاع اسعار السجائر بنفس الطريقة ، موضحا :" أنا قولت نقلب الهرم التوزيعي عشان مش لاقين تاجر محترم مش هيخزنها ويعلي في اسعارها ".

وتابع ابراهيم امبابي ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " الحكاية " ، والمذاع على فضائية " ام بي سي مصر " مع الاعلامي عمرو أديب :" اناشد وزير قطاع الاعمال أن تقوم شركة الشرقية بعمل عروض تشغيل لمنصور الدولية ، متابعا :" سعر علبة السجاير الميريت وصل ل ١١٠ ومش هتلاقيها وسعرها الرسمي ٦٩ فقط ".

وأردف : فيه ٤٠ جنيه داخلين جيب التاجر ، وهناك علامات استفهام حول تعنت الشركات على قلب الهرم التوزيعي .

واستغل تجار الأزمات زيادة أسعار السجائر بعد موافقة الحكومة على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة للسجائر الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016، وقاموا باحتكار ورفع أسعارها مما نتج عنه زيادة كبيرة في أسعار علب السجائر وصلت سعر العلبة الواحدة الضعفين.