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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أبو العينين: الشعب القطري عربي أصيل ونرحب بمستثمري الدوحة في مصر

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

عبر النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، عن اعتزازه بالشعب القطري العريق، قائلا: نحس أنه شعب عربي أصيل وهم يبادلوننا الحب ونفس المشاعر.

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وأضاف في كلمة على هامش انطلاق المنتدى الاقتصادي الاستثماري المصري القطري، والتي عرضها الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، على قناة صدى البلد: أهلا وسهلا بالشعب القطري في رؤى وأفكار وتطلعات واستثمارات جديدة في مصر.
وقال أبو العينين: السوق المصري كبير ومفتوح، والمستثمر القطري يتمتع بنفس المزايا التي يتمتع بها المستثمر المصري ويمكنه التصدير إلى أوروبا وأمريكا وأفريقيا والدول العربية، والاستفادة من الاتفاقيات المبرمة مع دول أفريقيا.
وأضاف وكيل مجلس النواب، أن المناخ اليوم أفضل من أي وقت مضى، في ظل القيادة السياسية التي تدعم القطاع الخاص والمستثمر المصري والعربي والأجنبي .
واستطرد: يا ريت القطريين يفكروا في ترجمة كبيرة لمشروعات ضخمة مثل المدن الصناعية المتخصصة والتي تحمل اسم قطر، بمنعى مدينة صناعية قطرية في المنطقة الاقتصادية تتمتع بمزايا وقانون خاص.
واستكمل النائب محمد أبو العينين، أنه يمكن للمستثمر القطري دعوة كل مستثمري العالم كي يأتون بتكنولوجيا معينة للصناعات المستقبلية للتوطين في المنطقة الصناعية القطرية.
وأشار إلى أن هناك مشروعات ضخمة في مصر يمكن أن يتم الاستثمار فيها مثل البحث عن الذهب، ومشروعات التعليم والزراعة والصحة والهيدروجين الأخضر وجميعها بها قيمة مضافة عالية إلى جانب الكشف عن الغاز والبترول.


 

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