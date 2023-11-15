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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر إنستجرام

كارولين عزمي
كارولين عزمي

نشرت الفنانة كارولين عزمي عدة صور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصوروالفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت كارولين عزمي في الصور بإطلالة جذابة، مرتدية فستاناً باللون الاورنج الفاتح يبرز رشاقتها و جمال قوامها ، مماحازت علي إعجاب متابعيها .

يذكر أن كارولين عزمي شاركت في الحكاية الثالثة من مسلسل "في كل أسبوع حكاية"، وتحمل الحكاية اسم"لسهفيهأمل" مكونة من 5 حلقات، وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شادى عبد السلام، ويشارك في بطولة الحكايةمجموعةمن الوجوه الصاعدة منهم محمد المولي، وهنا يسري، وشهد الشاطر، وآخرون.

الفنانة كارولين عزمي هنا يسري تخطف الأنظار شادي عبد السلام في كل أسبوع حكاية مسلسل في كل أسبوع حكاية

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