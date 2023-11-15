ارتفاع كبير في طلبات ترخيص الأسلحة داخل إسرائيل منذ 7 أكتوبر

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، عن تقديم 236.006 طلبات جديدة لتراخيص الأسلحة داخل إسرائيل منذ هجوم حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في 7 أكتوبر.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، إن هذا الرقم هو المقدم خلال 20 عامًا من النشاط الروتيني، وفقا للبيانات التي نشرتها وزارة الأمن الإسرائيلية اليوم الأربعاء.

وبحسب البيانات، يتم تقديم ما يقارب 1700 طلب ترخيص يومياً، وهو ما يمثل زيادة بآلاف بالمئة مقارنة بالسنوات السابقة، وذلك بعد تخفيف كبير في الاختبارات التي تسمح بالحصول على ترخيص الأسلحة النارية، بحيث دخل مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى دائرة استحقاق الترخيص.

ونظراً للطلب الكبير، قامت سلطات الاحتلال بزيادة نطاق النشاط بشكل كبير وعدد الموظفين الذين يتولىون إصدار التراخيص للإسرائيليين، بل وقامت بتعيين موظفين من مكاتب حكومية أخرى لهذه المهمة.

ومنذ اندلاع الحرب على غزة، قالت وزارة الأمن الإسرائيلية إإنه تم إصدار 31.048 تصريح سلاح مشروط للإسرائيليين الذين اجتازوا الاختبارات الجديدة. وفي الوقت نفسه، مارس أكثر من 18 ألف إسرائيلي الموافقة التي حصلوا عليها، واجتازوا العملية الكاملة واشتروا سلاحا.

كما قدمت شعبة تراخيص الأسلحة النارية في الوزارة رقما مرتفعا للغاية بإصدار ما يقارب 1700 رخصة سلاح في المتوسط ​​يوميا، بدءا من بداية الشهر الجاري.

ويمكن ملاحظة الارتفاع الكبير في تقديم طلبات ترخيص الأسلحة الخاصة مقارنة بالفترات المقابلة في السنوات السابقة، حيث أصدرت الشعبة خلال شهر نوفمبر من العام الماضي ما يقارب 94 تصريحا مشروطا، وخلال شهر نوفمبر 2021 ما يقارب 42 تصريحاً كانت تصدر يومياً - وبالتالي فإن الزيادة إلى ما يقارب 1700 طلب يومياً في الأيام الأولى من الشهر الحالي تشكل زيادة بنحو 1800% مقارنة بالعام الماضي وزيادة بأكثر من 4000% في معدل الموافقات المشروطة الممنوحة مقارنة بـ الفترة المقابلة من عام 2001.