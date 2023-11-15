عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع كبير في طلبات ترخيص الأسلحة داخل إسرائيل منذ 7 أكتوبر

صدى البلد

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، عن تقديم 236.006 طلبات جديدة لتراخيص الأسلحة داخل إسرائيل منذ هجوم حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في 7 أكتوبر.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، إن هذا الرقم هو المقدم خلال 20 عامًا من النشاط الروتيني، وفقا للبيانات التي نشرتها وزارة الأمن الإسرائيلية اليوم الأربعاء.

وبحسب البيانات، يتم تقديم ما يقارب 1700 طلب ترخيص يومياً، وهو ما يمثل زيادة بآلاف بالمئة مقارنة بالسنوات السابقة، وذلك بعد تخفيف كبير في الاختبارات التي تسمح بالحصول على ترخيص الأسلحة النارية، بحيث دخل مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى دائرة استحقاق الترخيص.

ونظراً للطلب الكبير، قامت سلطات الاحتلال بزيادة نطاق النشاط بشكل كبير وعدد الموظفين الذين يتولىون إصدار التراخيص للإسرائيليين، بل وقامت بتعيين موظفين من مكاتب حكومية أخرى لهذه المهمة.

ومنذ اندلاع الحرب على غزة، قالت وزارة الأمن الإسرائيلية إإنه تم إصدار 31.048 تصريح سلاح مشروط للإسرائيليين الذين اجتازوا الاختبارات الجديدة. وفي الوقت نفسه، مارس أكثر من 18 ألف إسرائيلي  الموافقة التي حصلوا عليها، واجتازوا العملية الكاملة واشتروا سلاحا.

كما قدمت شعبة تراخيص الأسلحة النارية في الوزارة رقما مرتفعا للغاية بإصدار ما يقارب 1700 رخصة سلاح في المتوسط ​​يوميا، بدءا من بداية الشهر الجاري.

ويمكن ملاحظة الارتفاع الكبير في تقديم طلبات ترخيص الأسلحة الخاصة مقارنة بالفترات المقابلة في السنوات السابقة، حيث أصدرت الشعبة خلال شهر نوفمبر من العام الماضي ما يقارب 94 تصريحا مشروطا، وخلال شهر نوفمبر 2021 ما يقارب 42 تصريحاً كانت تصدر يومياً - وبالتالي فإن الزيادة إلى ما يقارب 1700 طلب يومياً في الأيام الأولى من الشهر الحالي تشكل زيادة بنحو 1800% مقارنة بالعام الماضي وزيادة بأكثر من 4000% في معدل الموافقات المشروطة الممنوحة مقارنة بـ الفترة المقابلة من عام 2001.

تراخيص الأسلحة إسرائيل حماس وزارة الأمن الإسرائيلية طلبات ترخيص الأسلحة داخل إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير من ظاهرة جوية خطيرة.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

700 جنيه| تحرك عاجل يضرب سعر الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

أزمة في الأهلي| انفجار نجم الفريق مستاء من كولر.. والإدارة تتدخل بهذا القرار

الكيلو هيوصل كام.. أسعار السكر في الأسواق الآن وتوقعات الأيام القادمة

بيان عاجل من حماس بعد قرار دولة بليز تعليق علاقتها الدبلوماسية مع إسرائيل

موقفتش جنبي عكس أم أولادي.. هشام ربيع يعلن انفصاله عن بوسي

سيول وصواعق.. تحذير عاجل من الأرصاد السعودية لأهل المدينة المنورة

ترشيحاتنا

بمشاركة 400 عارض عالمي|مصر تنظم معرض إيديكس 2023 للسلاح في 4 ديسمبر

ضوابط صرف حافز تطوير التعليم لمعلمي الصفوف الأولى لعام 2023/2024.. تعرف عليها

ارتفاع كبير في طلبات ترخيص الأسلحة داخل إسرائيل منذ 7 أكتوبر

تسريب مذكرة سرية عن حجم الجرائم الإسرائيلية في غزة يثير غضب البرلمان الهولندي

القاهرة الإخبارية تعرض اللقطات الأولى لاقتحام الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء

خصم لن يتكرر على Galaxy S22 Ultra.. اعرف سعره فى السعودية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمظهر فريد وأسلوب تربية رائع.. شاهد الغراب الفائز بلقب «طائر القرن»

أنا مريض ومحتاج للدعم| بكاء عمرو وردة يكشف معاناته وحقيقة فسخ عقده مع فاركو

في عيد ميلادها .. 5 صور نادرة لـ سميرة أحمد

برج الجدي وحظك اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023|سحر وجاذبية عالية

فيديو

زعلان ومتضايق.. سر غضب على معلول من إدارة الأهلي

مناشدات لإتاحته بالأسواق.. مظاهرة حب لـ بسكوت المدارس على فيس بوك

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على مصريتين في جنوب سيناء «فيديوجراف»

الزمالك يحسم الأمر.. لماذا توجه أوسوريو لاتحاد الكرة عقب لقاء أمير مرتضى «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ