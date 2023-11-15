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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: رفع 620 طن قمامة وتمهيد طرق خلال حملات بالبداري وصدفا

حملات نظافة وتجميل
حملات نظافة وتجميل بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة لتطوير منظومة النظافة والنهوض بها للحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخلق بيئة صحية آمنة للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم في كافة القطاعات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة للصعيد لافتًا إلى رفع 620 طن مخلفات وقمامة خلال حملات نظافة بـ 4 مراكز والقرى التابعة لها ونقلها إلي الأماكن المخصصة لها بالإضافة إلي تسوية وتمهيد الطرق غير المرصوفة لتيسير الحركة والانتقال علي المواطنين موجهًا جميع رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف وشن حملات النظافة بشكل دوري ومستمر لإعادة الواجهة الحضارية لمحافظة أسيوط. 

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وفي هذا الإطار نفذت الوحدات المحلية بمراكز البداري وصدفا وديروط وحي شرق حملات نظافة مكبرة؛ لرفع تجمعات القمامة والمخلفات من أماكن وصناديق التجميع بالشوارع والميادين ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها حيث تم رفع ما يقرب من 620 طن قمامة بالإضافة إلي تمهيد وتسوية العديد من الطرق والشوارع باستخدام معدات الحملة الميكانيكية من سيارات الكنس الآلي واللوادر والجليدر والحاويات وسيارات النقل وذلك خلال حملات تحت إشراف ومتابعة محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا ومحمود نجار عطا رئيس مركز ومدينة ديروط وعبد اللطيف عبد المنعم رئيس حي شرق ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقري بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية كإدارة المخلفات الصلبة ومسئولي قسم النظافة والرصد والمتابعة بكل مركز.


كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة

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