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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتنفيذ خط طرد صرف صحي.. غلق طريق سفاى ودعبس لمدة شهر بالمنيا

غلق طريق بالمنيا
غلق طريق بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتوفير طريق بديل تيسيرا على المواطنين من أبناء قريتى سفاى ودعبس بمركز أبوقرقاص بعد إعلان مديرية الطرق والنقل غلق طريق سفاى ودعبس من نهاية مصرف اتليدم حتى عزبة الباشا ( شارع الجمهورية بأبوقرقاص) لمدة 30 يوم اعتبارا من اليوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر، لقيام الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ خط طرد صرف صحي بالقرية ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

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وقال المهندس أحمد حسن مدير مديرية الطرق والنقل بالمنيا، إنه تنفيذًا لتكليفات المحافظ وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص والجهات المعنية، تم توفير طريق المحيط من كوبرى عزبة الصعايدة تجاه جريس وطريق المحيط زراعات شركة السكر، كطريق بديل، لحين الانتهاء من تنفيذ الأعمال .
 

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