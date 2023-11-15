ورشة عمل لتدريب محكمي مسابقة الإمام الأكبر السنوية لحفظ القرآن بالشرقية

عقدت منطقة الشرقية الأزهرية، ورشة عمل تفاعلية لتدريب معلمي وموجهي القرآن الكريم من محكمي مسابقة فضيلة الإمام الأكبر السنوية لحفظ القرآن الكريم ومن المقرر ان تنطلق المسابقة بمنطقة الشرقية ابتداء من السبت ٢٠٢٣/١١/٢٥م، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف وعناية الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية والدكتور السيد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية.

أكد أحمد الماحي موجه عام الحاسب الآلي أنه تم تدريب جميع المحكمين عمليا على كيفية توثيق فعاليات المسابقة بالتنسيق مع الإدارة العامة للكمبيوتر التعليمي وذلك في إطار استعدادات المنطقة وإدارة القرآن الكريم لتتفيذ المسابقة على الوجه الأكمل.