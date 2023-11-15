يصيب 640 ألف شخص سنويا.. علامات تشير للإصابة بقرحة الفم

قرحة الفم من الأعراض الشائعة التي قد تختفي من تلقاء نفسها في غضون أيام قليلة، ولكن في بعض الحالات، قد تكون علامة تحذيرية على الإصابة بسرطان الفم ،ويعد سرطان الفم، نوع من السرطان يُصيب الأنسجة الرخوة في الفم، مثل الشفاه واللسان واللثة ،ويصاب نحو 640 ألف شخص حول العالم كل عام بسرطان الفم، وهو حالة تشمل جميع أنواع السرطان التي قد تصيب اللثة واللسان والشفتين، وغيرها من أجزاء الفم المختلفة، وفي هذا الصدد نرصد أبرز العلامات التحذيرية على الإصابة بسرطان الفم ،وفقاً لموقع دوكسبرت هيلث.

علامات وأعراض سرطان الفم:

