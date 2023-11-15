يصيب 640 ألف شخص سنويا.. علامات تشير للإصابة بقرحة الفم

قرحة الفم من الأعراض الشائعة التي قد تختفي من تلقاء نفسها في غضون أيام قليلة، ولكن في بعض الحالات، قد تكون علامة تحذيرية على الإصابة بسرطان الفم ،ويعد سرطان الفم، نوع من السرطان يُصيب الأنسجة الرخوة في الفم، مثل الشفاه واللسان واللثة ،ويصاب نحو 640 ألف شخص حول العالم كل عام بسرطان الفم، وهو حالة تشمل جميع أنواع السرطان التي قد تصيب اللثة واللسان والشفتين، وغيرها من أجزاء الفم المختلفة، وفي هذا الصدد نرصد أبرز العلامات التحذيرية على الإصابة بسرطان الفم ،وفقاً لموقع دوكسبرت هيلث.
علامات وأعراض سرطان الفم:
- بقع بيضاء أو حمراء أو مرقطة (نقط بيضاء وحمراء) داخل الفم.
- قرح في الفم أو الشفاه لا تلتئم.
- تخلخل الأسنان دون سبب واضح.
- ورم أو نتوء في الفم وقد يظهر في الرقبة نتيجة تضخم العقد الليمفاوية.
- ألم مستمر في أي جزء من الفم.
- ألم في الأذن.
- صعوبة في البلع والتصاق الطعام بالحلق.
- قشور في الفم.
- تآكل أجزاء من الشفاه أو اللثة أو الخد أو مناطق أخرى داخل الفم.
- نزيف غير مبرر في الفم.
- خدر (فقدان الإحساس) غير معروف السبب في أي منطقة من الوجه أو الفم أو الرقبة.
- وجع أو شعور بأن شيئًا ما عالق في مؤخرة الحلق.
- صعوبة في المضغ أو التحدث أو تحريك الفك أو اللسان.
- بحة في الصوت (يصبح الصوت أجشًا) أو التهاب الحلق المزمن.
- صعوبة ارتداء أطقم الأسنان نتيجة تورم الفك ،وقد تصبح غير مريحة ولا تتوافق مع الأسنان.
- فقدان الوزن غير المبرر.
- رائحة الفم الكريهة التي لا تزول.
- تغير طعم الفم.