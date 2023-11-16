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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدروا بيه.. تفاصيل مـ.قتل ميكانيكي على يد والد زوجته لسبب صادم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لم يكن الشاب الذي يعمل ميكانيكي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمركز جهينة في سوهاج، يتخيل أن جزاء الإحسان سيكو مقتله على يد من أحسن إليهم، بعد أن دأب الشاب على مساعدة أهل زوجته ماديًا حينما كانوا متعثرين، وقام بتسليف والدتها مبلغ يقترب من 2 مليون جنيه، إلا أن أهل زوجته لم يقدروا هذه العاملة الطيبة منه وقابلوا بالغدر بعد أن تخلصوا منه لطلبه منه شراء نصف منزلهم نظير الدين المستحق عليهم، فقاموا بتدبير خطة شيطانية للتخلص منه. 

إيصالات الأمانة كلمة السر

جريمة بشعة هزت أرجاء مركز جهينة غرب محافظة سوهاج، أقصى جنوب الصعيد، بعدما تملك الشيطان من قلب أم في نهاية العقد الخامس من العُمر، ولم تخشَ أن تُصيب نجلتها بالحزن والأسى طيلة ما تبقى من عمرها.

وظلت تسهر الليالي تُدبر أمر جريمتها البشعة بمساعدة زوجها، ثم تخلصت من زوج نجلتها الثلاثيني الذي يعمل ميكانيكيا بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمركز جهينة في سوهاج؛ وذلك لما بينهما من تعاملات مادية تقترب من 2 مليون جنيه.

وكانت وقعت المتهمة للمجني عليه على 6 إيصالات أمانة كل منها بمبلغ 300 ألف جنيه بإجمالي مليون و800 ألف جنيه، أراد على إثر ذلك المجني عليه شراء نصف منزل المتهمة وزوجها؛ ما نتج عنه تدبير خطة شيطانية للتخلص منه دون علم زوجته الممرضة العشرينية.

 

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة يفيد بورود بلاغ من المدعوة (آية. ا. س- 25 سنة- ممرضة- وتقيم دائرة المركز)، إلى الرائد عمرو مدني، رئيس مباحث المركز، يفيد بتغيب زوجها الثلاثيني (محمد. م. ا- 31 سنة- فني ميكانيكي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي دائرة المركز- ويقيم بذات الناحية).

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد رأفت رشوان، رئيس فرع بحث الشمال، والمقدم أحمد عزازي، مفتش مباحث المركز، ووحدة مباحث مركز شرطة جهينة، برئاسة الرائد عمرو مدني، وبتكثيف الجهود تبين أن وراء اختفاء الزوج، والدة زوجته؛ لما بينهما من تعاملات مادية تصل إلى ما يقرب من 2 مليون جنيه.

وعلى الفور تم ضبط المتهمة واستجوابها وبتضيق الخناق عليها اعترفت المدعوة (حنان. ش- 49 سنة- ممرضة- وتقيم دائرة المركز)، ان سبق ومضت ايصالات أمانة لزوج نجلتها المجني عليه بمبلغ مالي يبلغ مليون و800 ألف جنيهًا، وأراد أن يأخذ نصف منزلها مقابل تلك الايصالات إلا أنها رفضت ذلك.

وهددها زوج نجلتها برفع تلك الإيصالات بالمحكمة ومقاضاتها ما لم تقبل بطلبه، فـ دبرت له خطة للتخلص منه، بدأت الخطة باستدراجه بمنزلها ليلًا ووضع المخدر له في كوب العصير، ثم استطاعت أن تأخذ إمضاءته على 6 إيصالات أمانة بمبلغ مالي مليون و800 ألف جنيه؛ من أجل ضمان حقها وأنه لن يستطيع مقاضاتها خوفًا من تلك الإيصالات التي مضى عليها.

وخشيت أن يُقاتلها عقب إفاقته من المخدر وعلى الفور استنجدت بزوجها والد زوجة المجني عليه، وهشما رأسه بقطعة من الخشب ثم ألقوا بجثته ليلًا بمحل العثور عليه، لتتفاجئ نجلتهما آية زوجة المجني عليه بما فعلاه والداها من جريمة هزت أرجاء محافظة سوهاج.

وعقب التحقيقات التي استمرت لعدة ساعات، وبعد تمثيل الجريمة، أمرت النيابة العامة بحبس المتهمة وزوجها أربعة أيام على ذمة التحقيقات ثم تجديدها إلى 15 يومًا أخرى. 

أهل زوجته سوهاج ميكانيكى

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