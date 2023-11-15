عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توقيع الكشف الطبي على 1764 حالة خلال قافلة طبية بملوى

قافلة طبية
قافلة طبية

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمواصلة العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

 

حملات مكثفة على مواقف المنيا للتأكد من التزام سائقي الأجرة بتعريفة الركوب

رئيس جامعة المنيا يتابع بدء تطوير نظام الوثائق الإلكترونية وفق معايير الأيزو

 

من جانبه، صرح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، أن القافلة الطبية التي نفذت بقرية الإدارة بمركز ملوى ، على مدار يومي 13 و14 نوفمبر الجاري شملت توقيع الكشف الطبي في عدد من التخصصات المختلفة منها (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان) وضمن إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1764 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان منها 393 حالة جراحة، 479 حالة أطفال، 386 باطنة، 109 نساء، 107 أسنان، 30 تنظيم أسرة، 260 جلدية، وإجراء 151 تحليلاً متنوعاً، و6 حالات أشعة سينية، و 8 حالات موجات صوتية ، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 135 مترددا، وخلع أسنان لـ4 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 4 حالات لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لــ 144 متردداً.

القوافل الطبية العلاجية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا توقيع الكشف الطبى خطة القوافل وكيل وزارة الصحة المناطق الأكثر إحتياجا المبادرة الرئاسية حياة كريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير من ظاهرة جوية خطيرة.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

700 جنيه| تحرك عاجل يضرب سعر الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

حل عاجل لأزمة الدولار.. مصر تقر نظاما تجاريا جديدا مع 5 اقتصادات

الكيلو هيوصل كام.. أسعار السكر في الأسواق الآن وتوقعات الأيام المقبلة

أزمة في الأهلي| انفجار نجم الفريق مستاء من كولر.. والإدارة تتدخل بهذا القرار

أنا أنهيت حياة بابا.. القصة الكاملة لجريمة مسن الزيتون وسر سيجارة القاتل

اللقطات الأولى لاقتحام الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء.. شاهد

ترشيحاتنا

سامح شكري: أى محاولة لتهجير الفلسطينيين تمثل مخالفة جسيمة للقانون الدولي

أيرلندا: مصر صاحبة صوت مهم في المنطقة وتدعو دائمًا إلى وقف التصعيد

موسكو: الجنائية الدولية لا تبالي بمصير أطفال غزة

وضع سقف للفئة الأولى.. الزمالك يعيد النظر في عقود جميع اللاعبين

أوقفوا القتل الأعمى للفلسطينيين.. إسبانيا تنتقد ‎إسرائيل بحدة لأول مرة

حالة الطقس.. الداخلية توجه رسالة لقائدي المركبات على الطرق السريعة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موقفتش جمبي زي مراتي الأولى.. شاهد|صور جمعت بين بوسي وهشام ربيع قبل انفصالهما

علامات تكشف العدس الفاسد.. انتبه لها قبل الشراء

من بيتها المدمر| رسالة قوية من سيدة فلسطينية في غزة.. فيديو

برقم صادم.. سعر تيشيرت جورجينا يثير الجدل

فيديو

بمشاركة 400 عارض عالمي|مصر تنظم معرض إيديكس 2023 للسلاح في 4 ديسمبر

زعلان ومتضايق.. سر غضب على معلول من إدارة الأهلي

مناشدات لإتاحته بالأسواق.. مظاهرة حب لـ بسكوت المدارس على فيس بوك

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على مصريتين في جنوب سيناء «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ