توقيع الكشف الطبي على 1764 حالة خلال قافلة طبية بملوى

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمواصلة العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

من جانبه، صرح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، أن القافلة الطبية التي نفذت بقرية الإدارة بمركز ملوى ، على مدار يومي 13 و14 نوفمبر الجاري شملت توقيع الكشف الطبي في عدد من التخصصات المختلفة منها (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان) وضمن إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1764 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان منها 393 حالة جراحة، 479 حالة أطفال، 386 باطنة، 109 نساء، 107 أسنان، 30 تنظيم أسرة، 260 جلدية، وإجراء 151 تحليلاً متنوعاً، و6 حالات أشعة سينية، و 8 حالات موجات صوتية ، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 135 مترددا، وخلع أسنان لـ4 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 4 حالات لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لــ 144 متردداً.