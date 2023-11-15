مركز البحوث الزراعية يستقبل نائب وزير الزراعة وسفير سيراليون لبحث سبل التعاون

استقبل الدكتور محمد سليمان رئيس مركزالبحوث الزراعية، DR theresa tdick نائب وزير الزراعة بسيراليون، وصادق سيلا سفير سيراليون بالقاهرة خلال زيارتها الرسمية لمصر.

سبل التعاون بين وزارة الزراعة بدولة سيراليون ومركز البحوث الزراعية

في بداية اللقاء رحب رئيس المركز بكل من نائب وزير الزراعة بدولة سيراليون وسفير دولة سيراليون بجمهورية مصر العربية حيث بحثا الجانبان سبل التعاون بين وزارة الزراعة بدولة سيراليون ومركز البحوث الزراعية.

وأبدى نائب الوزير رغبتة في التعاون في مجال المحاصيل الاستراتيجية خاصة الأرز والذرة وكذلك البصل هذا بالإضافة إلي التعاون في مجال الخضر وخاصة الطماطم والخيار وفي نهاية اللقاء اتفق الجانبان علي إعداد مذكرة تفاهم للتعاون بين الجانبين.