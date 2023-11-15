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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيتوريا يكشف أسباب استبعاد مروان حمدي من المنتخب

روي فيتوريا
روي فيتوريا

كشف روي فيتوريا المدير الفنى للمنتخب المصري لكرة القدم، عن سبب استبعاد مروان حمدي من قائمة المنتخب الوطني لمباراتي جيبوتى وسيراليون في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

وأكد فيتوريا ، خلال المؤتمر الصحفي قبل لقاء جيبوتي قائلا: “لا..أنا قراراتي باخدها من الناحية الفنية، حاليًا عندنا ٣ لاعبين في مركز المهاجم الصريح مصطفى محمد ومحمد شريف وعمر مرموش ايضًا".

ويختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته اليوم الأربعاء ،بإستاد القاهرة الدولي، ؛ استعدادا لمباراة جيبوتي ضمن الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

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