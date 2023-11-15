عبد الناصر محمد يكشف أسباب رحيله عن تدريب كفر الشيخ

أعلن عبد الناصر محمد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي كفر الشيخ، مساء اليوم، الأربعاء، اعتذاره عن عدم الاستمرار في القيادة الفنية للفريق.

وقال عبد الناصر محمد، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أقدم اعتذاري عن الاستمرار مع نادي كفر الشيخ نظراً لكم الصعوبات التي يضعها رئيس النادي والتعنت الواضح في صرف المستحقات اللازمة للفريق من تغذية ومستحقات للاعبين وعدم التزامه بما تم الاتفاق عليه من الصرف على الفريق مناصفة مع الشركة الراعية ووضع العراقيل يومياً».

وتابع: «هذا القرار اتخذته منذ فترة لكن احترامي لكلمتي وتقديري لرئيس الشركة الراعية مستر محمد حسين وجماهير كفر الشيخ أجلت تنفيذ القرار لبعد مباراة اليوم مهما كانت النتيجة وشكرا للجهاز المعاون واللاعبين الذين تحملوا مالا يتحمله بشر».