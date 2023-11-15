بايدن: ترامب سينتقم إذا فاز في الانتخابات الرئاسية المقبلة

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، إن سلفه دونالد ترامب “سينتقم” إذا فاز في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، قال بايدن: “عندما يتحدث ترامب عما سيفعله إذا عاد إلى الرئاسة، فإنه يعد بالانتقام”… إذا فزت في الانتخابات، أعدك بعدم ترك أي شخص وراءي”.

وأوضح الرئيس الأمريكي الحالي، أن ترامب يرى الولايات المتحدة كدولة ضعيفة، ومستقبل قاتم ومنقسم لأمريكا.

وأضاف بايدن: “لكنني لا أرى ذلك”.

في وقت سابق ، قضت محكمة في ميشيجان بأن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يمكن أن يترشح للرئاسة، على الرغم من دوره في اقتحام مبنى الكابيتول في عام 2021.