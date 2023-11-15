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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من روسيا على اجتماع بايدن وشي في قمة أبيك

الرئيس الأمريكي والرئيس
الرئيس الأمريكي والرئيس الصيني

صرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن روسيا ستتابع التقارير المتعلقة باجتماع الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينج على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك" في سان فرانسيسكو.

وأوضح بيسكوف، في تصريحات صحفية، أن "الصين والولايات المتحدة يبنيان علاقات ثنائية، وهذا حقهما، وهذه ليست قضية مدرجة على نطاق واسع على جدول أعمالنا، ولكن أي اجتماع من هذا القبيل بين أكبر اقتصادين في العالم مهم للجميع، لذلك سنتابع التقارير الصادرة عن هذا الاجتماع".

وستكون محادثات بايدن وشي في سان فرانسيسكو هي الاتصال السابع بين الزعيمين منذ أن تولى الأخير منصبه كرئيس للولايات المتحدة، ولكن اجتماعهما المباشر الثاني فقط. 

وستكون هذه أول زيارة يقوم بها الرئيس الصيني للولايات المتحدة منذ 6 سنوات. 

ومن المقرر أن تعقد قمة أبيك يومي 15 و17 نوفمبر، وسيترأس الوفد الروسي نائب رئيس الوزراء أليكسي أوفتشوك.

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