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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اجتماع مرتقب بين الرئيس الأمريكي ونظيرة الصيني بقمة آبيك 15 نوفمبر

الرئيس الأمريكي والرئيس
الرئيس الأمريكي والرئيس الصيني

أفادت وكالة كيودو اليابانية، أن الاجتماع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الرئيس الصيني شي جين بينج سيكون في 15 نوفمبر الجاري في سان فرانسيسكو على هامش قمة آبيك.

وقالت الوكالة اليابانية، الاستعدادات للاجتماع المرتقب بين الرئيسين في مراحلة الأخيرة، لافتة إلى أن بكين لم تؤكد رسميا مشاركة شي جين بينج في القمة.

ووفقا لوكالة كيودو، فإنه إذا ذهب الرئيس الصيني إلى الولايات المتحدة فستكون هذه الزيارة الأولي التي يقوم بها إلى الولايات المتحدة منذ إبريل 2017.

كما أشارت الوكالة إلى أن الرئيسين من المتوقع مناقشة مجالات التعاون المحتملة في القضايا العالمية مثل تغير المناخ بالإضافة إلى استئناف المفاوضات الدفاعية مع الصين لتقليل مخاطر التصعيد.

وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية أنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي لعقد لقاء بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينج على هامش قمة آبيك التي ستعقد في سان فرانسيسكو.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الصيني وانج يي إن العمل جار لتنظيم لقاء بين شي جين بينغ وبايدن على هامش قمة آبيك، لكن الطريق إلى سان فرانسيسكو قد يكون صعبا.

ومن المقرر أن تعقد قمة أبيك في سان فرانسيسكو في الفترة من 15 إلى 18 نوفمبر الجاري.

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