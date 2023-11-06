بسب الصين.. الخزانة الأمريكية تحذر من كارثة تهدد واشنطن

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، اليوم الإثنين، إن قطع العلاقات الاقتصادية بين أمريكا والصين سيؤدي إلى كارثة بالنسبة لواشنطن.

وكتبت يلين في مقال نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، إن “تقسيم اقتصاداتنا سيكون بمثابة كارثة اقتصادية وسيكون مخالفا لمصالحنا الوطنية".

وأشارت وزيرة الخزانة الأمريكية، إلى ضرورة تنويع سلاسل التوريد في عالم متقلب، لافته إلى أن أمريكا تسعى جاهدة لتحقيق منافسة اقتصادية صحية مع الصين، وهو ما يمكن أن يفيد كلا البلدين.

وأضافت يلين، إن “الاستراتيجية الاقتصادية الأمريكية تهدف إلى زيادة إمكاناتنا الاقتصادية المحلية، وليس قمع الاقتصادات الأخرى"، مشيرة أيضًا إلى استحالة التوصل إلى تسوية مع حماية الأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائها.

وأوضحت وزيرة الخزانة الأمريكية، أن الولايات المتحدة والصين ملزمتان بمنع الخلافات القائمة بينهما، ومنع دفع البلدين إلى حالة الصراع.

وأضافت يلين: "لكننا نعلم أيضًا أن علاقتنا لا يمكن أن تقتصر على إدارة الأزمات".