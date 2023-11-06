عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب أزمة كبيرة.. رجال إطفاء من أمريكا يتوجهون إلى إسرائيل

بسبب أزمة كبيرة..
بسبب أزمة كبيرة.. رجال إطفاء من أمريكا يتوجهون إلى إسرائيل

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، بمغادرة ثمانية من رجال الإطفاء في الولايات المتحدة متوجهين إلى إسرائيل ليحلوا محل رجال الإطفاء الإسرائيليين الذين تم استدعاؤهم للخدمة في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

أوضح رجال الإطفاء من ميامي، بولاية فلوريدا الأمريكية، إنها أول مهمة من نوعها في الولايات المتحدة.

وقال النقيب أدونيس جارسيا، رئيس النقابة الذي جاء بفكرة هذه المهمة، إن معظم المتطوعين المتجهين إلى إسرائيل اليوم ليسوا يهودا.

وأضاف انه “تم استدعاء حوالي ربع رجال الإطفاء الإسرائيليين للخدمة في جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ  7 أكتوبر.

نتنياهو يستغيث بسفراء الدول الموجودين في إسرائيل لإطلاق سراح الرهائن

رئيس الوزراء الأيرلندي: تصرفات إسرائيل في غزة أقرب إلى الانتقام

وخدم جارسيا وفريقه من قبل في فترة زلزال هايتي المدمر عام 2010، لكن مسؤولي ميامي يقولون إن هذه هي المرة الأولى التي يسمح لهم فيها بالذهاب إلى منطقة حرب.

جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل أمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسكت..فنانة شهيرة تهاجم بيومي فؤاد بعد تصريحاته عن محمد سلام

بعد تصديق السيسي.. بدء تطبيق ضريبة الجدول رسميا.. اعرف أسعار السجائر الجديدة

مدرب كبير| من هو المدير الفني القادم للزمالك؟

لدعم المنتج المصرى.. شركة النصر تنتج سيارات كهربائية جديدة .. ما الحقيقة؟

أنت في الأهلي وأنا درجة "تانية"| أسوأ 8 أسابيع في حياة موديست.. وقرار عاجل من "الأحمر"

عمر كمال عبد الواحد.. أحمد حسن يعلن خبرا صادما لجماهير الزمالك

بملامح متغيرة.. ظهور صادم للفنانة سميرة محسن في مؤتمر مهرجان شرم الشيخ

أعدوا له مقبرة.. الإعدام شنقا لمتهمين في قضية طبيب الساحل

موضوعات متعلقة

دولة أوروبية توجه طعنة مؤلمة في ظهر أوكرانيا

يتحمل العواقب.. تحذير شديد اللهجة من ليبرمان إلى حسن نصر الله

بيان عاجل لـ18 وكالة تابعة للأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار بغزة

طائرة مسيرة انتحارية تهاجم قاعدة أمريكية في سوريا

تدمير وسط موسكو.. قنبلة أمريكية يمكنها تصفية 300 ألف شخص بالعاصمة الروسية

أمريكا تكشف سبب إرسال الغواصة أوهايو النووية إلي الشرق الأوسط

نداء عاجل من الأمم المتحدة بشأن الوضع الإنساني المتردي في غزة

مقتل جندية إسرائيلية طعنا بسكين في القدس الشرقية

ترشيحاتنا

اركب كيا جراند سيراتو "كسر زيرو" أعلى فئة .. بأفضل سعر

يخضع للجلسة الثانية من الكيماوي .. تطورات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر

قرار عاجل من وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن الهجوم البري علي غزة

ناقد رياضي يهاجم الزمالك: حافظوا على الأحجار الكريمة للكرة المصرية

الاستثناء دائما.. القوة الجوية العراقي يقسو على الاتحاد السعودي في دوري أبطال آسيا

رمضان عبدالمعز: ندعم أهالي غزة والمؤمن الحق يظهر وقت الشدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رد فعل ناري لـ محمد سلام بعد هجوم بيومي فؤاد

بملامح متغيرة.. ظهور صادم للفنانة سميرة محسن في مؤتمر مهرجان شرم الشيخ

اكتشاف حقنة تحارب السرطان | اعرف القصة

ابنه الشهيد فوق ذراعيه.. رسالة مؤثرة من أب فلسطينيي في قطاع غزة..فيديو

فيديو

أسرتها استشهدت .. فنانة سورية تعلن تعرض عائلتها لقصف الاحتلال بغـ..زة

شاهد.. مقطع فيديو تنفطر له القلوب لرد فعل طفل فسطيني

محمد سلام يرد على شائعة استبعاده من مسلسل أمير كرارة الجديد

مقطع فيديو يثير الجدل للحظة اعتقال "أيقونة فلسطين".. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

اﻟﻤﺰﻳﺪ