بسبب أزمة كبيرة.. رجال إطفاء من أمريكا يتوجهون إلى إسرائيل

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، بمغادرة ثمانية من رجال الإطفاء في الولايات المتحدة متوجهين إلى إسرائيل ليحلوا محل رجال الإطفاء الإسرائيليين الذين تم استدعاؤهم للخدمة في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

أوضح رجال الإطفاء من ميامي، بولاية فلوريدا الأمريكية، إنها أول مهمة من نوعها في الولايات المتحدة.

وقال النقيب أدونيس جارسيا، رئيس النقابة الذي جاء بفكرة هذه المهمة، إن معظم المتطوعين المتجهين إلى إسرائيل اليوم ليسوا يهودا.

وأضاف انه “تم استدعاء حوالي ربع رجال الإطفاء الإسرائيليين للخدمة في جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر.

وخدم جارسيا وفريقه من قبل في فترة زلزال هايتي المدمر عام 2010، لكن مسؤولي ميامي يقولون إن هذه هي المرة الأولى التي يسمح لهم فيها بالذهاب إلى منطقة حرب.