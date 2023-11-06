نتنياهو يستغيث بسفراء الدول الموجودين في إسرائيل لإطلاق سراح الرهائن

طالب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، السفراء الأجانب لدي إسرائيل، بالانضمام إلى الضغط الذي تمارسه تل أبيب على اللجنة الدولية للصليب الأحمر للمطالبة بالسماح لها بزيارة نحو 240 رهينة محتجزين في غزة.

وقال نتنياهو، خلال اجتماع مع سفراء الدول في إسرائيل، إنه تحدث أمس مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكرر المطلب بالإفراج الفوري عن الرهائن دون شروط، والوصول إلى الرهائن والحصول على معلومات عن الأسرى.

وأضاف: “عليكم أن تدعموا هذا الطلب وتطالبوا به بأنفسكم كل يوم: نريد إطلاق سراح الرهائن فوراً دون شروط. نريد معلومات عنهم نريد أن يتمكن الصليب الأحمر من الوصول إليهم”.

وأوضح رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أن “ أكثر من 100 من الرهائن يحملون جنسية أجنبية”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال نتنياهو، خلال اجتماع مع سفراء الدول الموجودين في إسرائيل، إنه لا بديل أمامنا سوى الانتصار وحربنا هي حربكم.

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال نتنياهو، خلال اجتماع مع سفراء الدول في إسرائيل، "لا يوجد بديل للانتصار.. حربنا هي حربكم، إنها حرب بين الحضارة والهمجية. انتصارنا هو انتصاركم".