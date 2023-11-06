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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماذا قال نتنياهو في اجتماعه مع سفراء الدول الموجودين بـ إسرائيل؟

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع مع سفراء الدول الموجودين في إسرائيل، اليوم الإثنين، إنه لا بديل أمامنا سوى الانتصار وحربنا هي حربكم.

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال نتنياهو، خلال اجتماع مع سفراء الدول في إسرائيل، "لا يوجد بديل للانتصار.. حربنا هي حربكم، إنها حرب بين الحضارة والهمجية. انتصارنا هو انتصاركم".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، دعا جميع السفراء الموجودين في إسرائيل إلى الاجتماع.

وكانت حكومة جنوب أفريقيا، أعلنت أنها ستستدعي جميع دبلوماسييها من إسرائيل "للتعبير" عن قلقها بشأن الوضع في غزة.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، قال خومبودزو نتشافيني، الوزير في مكتب الرئيس، في مؤتمر صحفي: “قررت حكومة جنوب أفريقيا سحب جميع دبلوماسييها في تل أبيب للتشاور”.

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وكانت تشاد، أعلنت استدعاء القائم بأعمال سفارتها بـ تل أبيب للتشاور بسبب الحرب على غزة.

كما استدعت تركيا وهندوراس وتشيلي وكولومبيا والأردن والبحرين سفراءها، في حين قطعت بوليفيا علاقاتها مع إسرائيل الأسبوع الماضي بسبب الضربات المستمرة على الفلسطينيين في القطاع المحاصر.

إسرائيل نتنياهو الاحتلال الاسرائيلي

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