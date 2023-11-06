لابيد يتهم نتنياهو بالتهرب والجبن بعد هجوم 7 أكتوبر

انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، متهمًا إياه بالتهرب من إلقاء اللوم على فشل إسرائيل في منع هجوم حماس في 7 أكتوبر.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن نتنياهو ألمح في وقت سابق، إلى أن احتجاجات جنود الاحتياط ضد ائتلافه الحاكم كانت أحد أسباب فشل التصدي لعملية طوفان الأقصى.

وقال لابيد في مستهل اجتماع كتلة حزبه “يش عتيد” في الكنيست: "في كل مرة يفعل الشيء نفسه: يغرد ثم يحذف، ويقول ذلك ثم ينفيه. هذه هي طريقته”،

وأضاف: "إلا أن الأمر لن ينجح معه هذه المرة. أقول لنتنياهو، لن نسمح لك بإجراء هذه المناقشة الأحادية الجانب”.