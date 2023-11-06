نتنياهو يدعو سفراء الدول الموجودين في إسرائيل إلى اجتماع عاجل

أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، اليوم الإثنين، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، دعا جميع السفراء الموجودين في إسرائيل إلى الاجتماع.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت حكومة جنوب أفريقيا، أنها ستستدعي جميع دبلوماسييها من إسرائيل "للتعبير" عن قلقها بشأن الوضع في غزة.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، قال خومبودزو نتشافيني، الوزير في مكتب الرئيس، في مؤتمر صحفي: “قررت حكومة جنوب أفريقيا سحب جميع دبلوماسييها في تل أبيب للتشاور”.

وكانت تشاد، أعلنت استدعاء القائم بأعمال سفارتها بـ تل أبيب للتشاور بسبب الحرب على غزة.

كما استدعت تركيا وهندوراس وتشيلي وكولومبيا والأردن والبحرين سفراءها، في حين قطعت بوليفيا علاقاتها مع إسرائيل الأسبوع الماضي بسبب الضربات المستمرة على الفلسطينيين في القطاع المحاصر.