ليبرمان يهاجم نتنياهو: ألحق أضرارا جسيمة بأمن إسرائيل

هاجم وزير الأمن الإسرائيلي السابق، أفيجدور ليبرمان، كلام رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو القائل إنه بعد الحرب يجب فحص العلاقة بين دوافع حركة حماس ومظاهر التردد قبل الحرب.

وقال ليبرمان إن "تصريح نتنياهو يعد هجوما خطيرا على الأمن ويستهدف الجنود الذين أوقفوا الهجوم على المحكمة العليا والآن حماس".

وأضاف أن "نتنياهو أقل بكثير من تشامبرلين، لذا فهو لن يسلم زمام الأمور لأحد. وهو لا يعترف بأن مفهومه انهار ويحاول فقط منذ اللحظة الأولى تحويل المسؤولية إلى شخص آخر".

وأضاف: "أمس ألقى اللوم على رجال الاحتياط الذين قرر السنوار بسببهم بدء الحرب، وكل الرسائل التي أصدرها منذ بداية الحرب - هي اعتداء خطير ومتعمد على رجال الاحتياط وأمن البلاد".

وقال: "لم أنضم إلى الحكومة لأن نتنياهو لا يريد إضافتي إلى حكومة الحرب".