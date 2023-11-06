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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء الأيرلندي: تصرفات إسرائيل في غزة أقرب إلى الانتقام

صدى البلد

قال رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار، وفقا لما نشرته الجارديان، إنه غير نادم على وصف تصرفات إسرائيل في غزة بأنها "أمر أقرب إلى الانتقام".

 

قال رئيس الوزراء الأيرلندي، في حديثه للصحفيين خلال زيارة لكوريا الجنوبية، أعتقد بقوة أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، ولها الحق في ملاحقة حماس، وأنها لا تستطيع أن تفعل ذلك مرة أخرى.

 

أضاف: ما أراه يتكشف في الوقت الحالي ليس مجرد دفاع عن النفس. يبدو أنه يشبه شيئًا أكثر اقترابًا من الانتقام. هذا ليس المكان الذي يجب أن نكون فيه.

 

وأضاف: لا أعتقد أن هذه هي الطريقة التي ستضمن بها إسرائيل الحرية المستقبلية والأمن المستقبلي.

 

يوم الإثنين، سُئل فارادكار عما إذا كان يعتقد أن التعليق قد أعاق العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب خروج المواطنين الأيرلنديين من غزة. وأجاب بأنه لا يعتقد ذلك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

 

وعندما سئل عما إذا كان نادما على استخدام كلمة الانتقام، أجاب: "لا، لا". وأضاف فيما بعد: عندما نتخذ المواقف، فإننا نفعل ذلك لأننا نعتقد أن هذا هو الشيء الصحيح.

 

وأكد: في نهاية المطاف، يتعلق الأمر بالمدنيين. المدنيون الإسرائيليون الذين ماتوا وجرحوا، وكذلك الفلسطينيون الذين يعانون الآن من وضع صعب للغاية.

 

وشدد علي أن بلاده اتخذت دائمًا وجهة نظر منذ اليوم الأول مفادها أننا ندين هجوم حماس بشكل لا لبس فيه، وليس هناك أي عذر له على الإطلاق. ولإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكن عليها أن تفعل ذلك بطريقة متناسبة ومتوافقة مع القانون الإنساني.

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