عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مندوب الصين بالأمم المتحدة يدعو لوقف فوري لإطلاق النار بين فلسطين وإسرائيل

مندوب الصين بالأمم
مندوب الصين بالأمم المتحدة

دعا تشانغ جيون، مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات فورية ضرورية لضمان وقف إطلاق النار بين فلسطين وإسرائيل.

وأكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، أن الوضع الحالي في قطاع غزة خطير، منوها بضرورة تجنب المزيد من الكوارث الإنسانية الخطيرة.

وقال تشانغ إن الصراعات الدائرة في غزة أسفرت عن "خسائر كبيرة في صفوف المدنيين وأزمات إنسانية" وتدين الصين جميع أعمال العنف والهجمات ضد المدنيين، وتعارض كافة الأعمال التي تنتهك القانون الدولي.

وأشار إلى أن الصين تدعو مجددا جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتدعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن، وذلك للحيلولة دون المزيد من تصاعد حدة التوتر وامتداد لهيب الحرب مما يؤثر على الأمن الإقليمي والدولي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب ينعي نجم الأهلي

اسكت..فنانة شهيرة تهاجم بيومي فؤاد بعد تصريحاته عن محمد سلام

صفقة من العيار الثقيل.. خبر سار لجماهير النادي الأهلي

رد فعل ناري لـ محمد سلام بعد هجوم بيومي فؤاد

الزمالك ينعى أبرز مدربي الأهلي

أسعار سجائر كليوباترا وبوكس.. مفاجأة بعد تصديق الرئيس على تعديلات قانون الضريبة

بعد تصديق السيسي.. بدء تطبيق ضريبة الجدول رسميا.. اعرف أسعار السجائر الجديدة

رسميا.. إعلان رسوم امتحانات 2024 لطلاب الإعدادية والثانوية العامة و الدبلومات الفنية

موضوعات متعلقة

الأردن: أي محاولات لتهجير الفلسطينيين خط أحمر وإعلان حرب

الجارديان: تخوفات في فرنسا بعد انتشار رسومات لنجمة داوود على منازل اليهود

انتهازية سياسية.. لوبان تستغل حماس وتدعو لحماية اليهود في فرنسا

إسرائيل: دمرنا صواريخ الحوثيين البالستية وكروز باستخدام إف-35| فيديو

الشرطة التركية تطلق الغاز المسيل للدموع لردع مسيرة مؤيدة للفلسطينيين

بلينكن: الولايات المتحدة لا تسعى للصراع مع إيران

أونروا: خسرنا 79 موظفا في الحرب الاسرائيلية على غزة

الصحة الفلسطينية: استشهاد 3 مواطنين بقرية خارج القدس عقب التوغل العسكري الإسرائيلي

ترشيحاتنا

فنانون يسحبون أعمالهم من المعرض الوطني الأمريكي احتجاجًا على تمويل إسرائيل ضد غزة

السيطرة على حريق في مجموعة من زراعات النخيل بأسوان

من هو الصحابي الذي كان يصلي ركعتين بعد الوضوء.. ومتى يفوت وقتهما؟

مساعد وزير الخارجية الأسبق: السودان قضية أمن قومي بالنسبة لمصر

البنتاجون تقر بسقوط آلاف الضحايا من المدنيين في غزة

بعد صلاته معهم.. متطرف بريطاني يشعل النيران في المصلين داخل مسجد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنجبتها بعد 9 أعوام صبر..فيديو مؤثر لأم فلسطينية مع طفلتها

احترس ..المواد الكيميائية والكمبيوتر يسببان مشكلة صحية خطيرة

تكريم صناع فيلم وداعا جوليا في صدى البلد.. صور

بعد تصدر بيومي فؤاد الترند..مهندس شاب يخسر شقى عمره لهذا السبب

فيديو

خيبة أمل.. والد انجلينا جولى يهاجمها بسبب دعمها لفلسطين.. اعرف التفاصيل

يخضع للجلسة الثانية من الكيماوي .. تطورات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر

أسرتها استشهدت .. فنانة سورية تعلن تعرض عائلتها لقصف الاحتلال بغـ..زة

شاهد.. مقطع فيديو تنفطر له القلوب لرد فعل طفل فسطيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

اﻟﻤﺰﻳﺪ