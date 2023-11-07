مندوب الصين بالأمم المتحدة يدعو لوقف فوري لإطلاق النار بين فلسطين وإسرائيل

دعا تشانغ جيون، مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات فورية ضرورية لضمان وقف إطلاق النار بين فلسطين وإسرائيل.

وأكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، أن الوضع الحالي في قطاع غزة خطير، منوها بضرورة تجنب المزيد من الكوارث الإنسانية الخطيرة.

وقال تشانغ إن الصراعات الدائرة في غزة أسفرت عن "خسائر كبيرة في صفوف المدنيين وأزمات إنسانية" وتدين الصين جميع أعمال العنف والهجمات ضد المدنيين، وتعارض كافة الأعمال التي تنتهك القانون الدولي.

وأشار إلى أن الصين تدعو مجددا جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتدعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن، وذلك للحيلولة دون المزيد من تصاعد حدة التوتر وامتداد لهيب الحرب مما يؤثر على الأمن الإقليمي والدولي.