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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أزمة تأشيرات.. اتهامات خطيرة من روسيا للولايات المتحدة بشأن قمة أبيك

روسيا والولايات المتحدة
روسيا والولايات المتحدة

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الولايات المتحدة لم تصدر بعد تأشيرات دخول لكل فرد في الوفد الروسي قبل قمة قادة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك" المقرر عقده في سان فرانسيسكو يومي 15 و17 نوفمبر الجاري.

وأضافت زاخاروفا: "مع أقل من أسبوع للذهاب إلى قمة آبيك، ولم يتم إصدار تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة لجميع المندوبين الروس بعد".

وحثت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، واشنطن على معالجة التأشيرات في أسرع وقت ممكن وتجنب أي نفاق أو خداع أو إرباك الجمهور.

وتابعت زاخاروفا: "مرارًا وتكرارًا، ينزفون أجندة أوكرانيا في أبيك، لذلك أود أن ألفت انتباهكم إلى حقيقة أن المشاعر المعادية لـ روسيا التي يثيرها الأمريكيون في أبيك مرتبطة بـ أوكرانيا، في حين أنها لا علاقة لها بجدول الأعمال".

وبحسب زاخاروفا، فإن مثل هذه التصرفات لا تجد دعما لدى الدول الأعضاء في المنظمة، حيث وصفت السياسة الأمريكية المقابلة لها بالمدمرة.

كما قدمت زاخاروفا تأكيدات لواشنطن بأن روسيا ستنشر قائمة بأسماء مندوبيها الذين سيشاركون في قمة أبيك عبر القنوات الرسمية.

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