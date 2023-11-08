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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا ترد على الادعاءات الغربية بشأن إنشاء كتلة عسكرية مع الصين

روسيا والصين
روسيا والصين

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الأربعاء، إن العلاقات بين روسيا والصين هي نموذج للتفاعل الاستراتيجي القائم على الثقة والاحترام.

وأضاف شويجو، خلال المفاوضات مع نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية الصينية، تشانج يوشيا، في موسكو: "على عكس بعض الدول الغربية العدوانية؛ نحن لا ننشئ كتلة عسكرية"، لافتا إلى أن العلاقات بين روسيا والصين، هي نموذج للتفاعل الاستراتيجي القائم على الثقة والاحترام.

واقترح شويجو "مناقشة المزيد من الخطوات؛ لزيادة التعاون الثنائي بين موسكو وبكين في مجال الدفاع، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول جدول الأعمال الدولي".

وقال وزير الدفاع الروسي: "أنا مقتنع بأن اجتماع اليوم، سيكون خطوة أخرى نحو تعميق العلاقات متعددة التخصصات بين بلدينا، ووزارات الدفاع".

وقبل بدء المحادثات؛ تم الترحيب بالوفد العسكري الصيني، في مبنى مركز قيادة الدفاع الوطني الروسية، في حفل خاص، بمشاركة حرس الشرف والفرقة العسكرية. 

وقبل الاجتماع، أظهر شويجو للضيوف، لوحة، تصور ممثلي قوات الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، على خلفية الرايخستاغ المهزوم.

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