إزالة 8 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ.. صور

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار الحملات الموسعة، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقرى مركز كفر الشيخ، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

نفذت الحملة بقيادة المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والقيادات الأمنية بالمديرية، ورجال مركز شرطة كفر الشيخ، وعدد كبير من القيادات التنفيذية بالوحدة المحلية بكفر الشيخ، وحماية الأراضي، والجمعيات الزراعية، ومديرية الطرق.

وأسفرت الحملة الموسعة اليوم بعزبة أبو سعيد التابعة لقرية متبول التابعة لمركز كفر الشيخ عن إزالة 8 حالات تعدٍ بمساحة فدان ونصف شاملة متخللات التبوير، وتمت إزالة جميع الحالات حتى سطح الأرض، وجرى تسليم الأرض لجهة الولاية، واستكمال الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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