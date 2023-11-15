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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انطلاق الملتقى السنوي لمسؤولي التدريب والتطوير الإداري في الوطن العربي

خلال فعاليات المؤتمر
خلال فعاليات المؤتمر

عقدت المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء الملتقى السنوي لمسؤولي التدريب والتطوير الإداري في الوطن العربي تحت عنوان " دور الموارد البشرية في تحقيق التميز المؤسسي"، وذلك بمقر المنظمة الرئيس بالقاهرة، بحضور نخبة من الخبراء والأكاديميين ومسؤولي التدريب والتطوير الإداري العاملون في الوزارات والجهات الحكومية من مختلف الدول العربية.

لفت الدكتور  ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة خلال كلمته بافتتاح الملتقى إلى أن الملتقى يعقد هذا العام انطلاقا من كون الموارد البشرية أهم العوامل التي تساهم في تحقيق التميز المؤسسي، وتشكل عمودًا فقريًا للمؤسسات، إضافة لدورها الحيوي في الحفاظ على تميز المؤسسة، إذ تساعد في تحقيق أهدافها وتعزيز قدرتها التنافسية.
 

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وأشار إلى أن الملتقى يهدف إلى تسليط الضوء على دور الموارد البشرية كعنصر حاسم في تميز المؤسسة، كما يهدف الى تحديد أهم المعارف والمهارات والخبرات اللازمة للعاملين في وحدات الموارد البشرية بما يؤدي الى تحسين العمليات والإجراءات وتعزيز الثقافة المؤسسية الفعّالة وتحسين الأداء العام، وكذلك إبراز دور المؤسسات في الاهتمام بتطوير الموارد البشرية وتوفير البيئة الملائمة لها لتحقيق التميز المؤسسي والنجاح المستمر.

ناصر القحطاني المنظمة العربية للتنمية الإدارية اخبار مصر التنمية المستدامة مال واعمال الموارد البشرية Finance Real Estate

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