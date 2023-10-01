ناصر القحطاني: الصكوك أداة لتمويل المشروعات التنموية وسوقها يتصاعد

قال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، إن أداة الصكوك تعد أهم أدوات ومصادر التمويل الجاذب الاستثمار والتي تمتاز بطابع عالمي وتتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بما يضمن تمويل المشروعات القومية والتنموية .



جاء ذلك خلال كلمته الترحيبية ضمن فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول حول أهمية تعزيز دور الصكوك في التنمية المستدامة : عرض وتحليل تجارب دولية " برعاية وزارة المالية و مشاركة المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية والجمعية المصرية للتمويل الإسلامي.

أوضح "القحطاني" أنه ينبغي العمل علي معالجة التحديات الراهنة للتعامل مع الصكوك من خلال تقديم التوعية الخاصة بها وتوحيد المعايير و سن القوانين لمواجهة المخاطر المحتملة.



وشارك بفعاليات المؤتمر حازم حجازي، رئيس بنك البركة والدكتور ناصر القحطاني، رئيس المنظمة العربية للتنمية الإدارية ومحمد حجازي، مساعد وزير المالية وممثلي هيئة الرقابة المالية .



يركز المؤتمر علي التحديات التي تواجه الصكوك وإمكانية استخدامها كاداة لتنمية المستدامة وتمويل المشروعات بما يعزز توفير فرص العمل .



تعتمد عمليات طرح الصكوك باعتبارها أداة لتعبئة الموارد ورؤوس الأموال بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية البيئة وتلبية طلبات المستثمرين وأتاحة عمليات التمويل المستدام خصوصا المشروعات الخضراء .