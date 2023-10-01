المالية: برنامج سنوي لطرح صكوك بقيمة 5 مليارات دولار

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية أن مصر سبق لها اجراء حوار مجتمعا قبل نجاح عمليات اول طرح الصكوك في فبراير الماضي معتبرا أن ذلك الإجراء عزز الجدوي من الطرح وأهميته الاقتصادية .



جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه محمد حجازي رئيس وحدة الدين مستشار وزير المالية، خلال المؤتمر الاقليمي الاول للصكوك الذي يقيمه منتدي البركة للاقتصاد الاسلامي.

وأضاف وزير المالية أن أول إصدار الصكوك في مصر تعزز في دخول الاقتصاد القومي الأسواق العالمية وتحقيق اول طرح لأكثر من 8.6 مليار دولار في صورة طلبات الاكتتاب بعائد استرشادي بلغ 10.785% مقدمة من دول الخليج وآسيا

وأشار إلى أن مصر لها تجارب رائدة في أول طرح لها الامر الذي يعزز من توجهات انشاء برنامج سنوي أطروحات الصكوك في مصر بقيمة 5 مليارات دولار سنويا بثورة مبدئية وهي مسجلة في بورصة لندن .



وشارك في فعاليات المؤتمر حازم حجازي، رئيس بنك البركة والدكتور ناصر القحطاني، رئيس المنظمة العربية للتنمية الإدارية ومحمد حجازي، مستشار وزير المالية ورئيس وحدة الدين العام وممثلي هيئة الرقابة المالية .

يركز المؤتمر علي التحديات التي تواجه الصكوك وإمكانية استخدامها كاداة لتنمية المستدامة وتمويل المشروعات بما يعزز توفير فرص العمل .

وتعتمد عمليات طرح الصكوك باعتبارها أداة لتعبئة الموارد ورؤوس الأموال بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية البيئة وتلبية طلبات المستثمرين وأتاحة عمليات التمويل المستدام خصوصا المشروعات الخضراء .