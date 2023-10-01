انطلاق المؤتمر الإقليمي الأول لتعزيز دور الصكوك

انطلقت قبل قليل فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول حول "أهمية تعزيز دور الصكوك في التنمية المستدامة: عرض وتحليل تجارب دولية"، برعاية وزارة المالية ومشاركة المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية والجمعية المصرية للتمويل الإسلامي.

شارك في فعاليات المؤتمر حازم حجازي، رئيس بنك البركة، والدكتور ناصر القحطاني، رئيس المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ومحمد حجازي، مساعد وزير المالية، وممثلو هيئة الرقابة المالية.



يركز المؤتمر على التحديات التي تواجه الصكوك وإمكانية استخدامها كأداة لتنمية المستدامة وتمويل المشروعات بما يعزز توفير فرص العمل.

تعتمد عمليات طرح الصكوك باعتبارها أداة لتعبئة الموارد ورؤوس الأموال بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية البيئة وتلبية طلبات المستثمرين وإتاحة عمليات التمويل المستدام، خصوصا المشروعات الخضراء.