وزير المالية: 2 تريليون دولار إجمالي طرح الصكوك حول العالم

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الصكوك تكتسب أهمية كبيرة حاليا بسبب زيادة التعامل عليها عالميا، حيث زاد حجم إصدارها عالميا على 2 تريليون دولار بحسب أقل التقديرات وبزيادة سنوية تبلغ 30%.

جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه محمد حجازي، رئيس وحدة الدين مستشار وزير المالية، خلال المؤتمر الإقليمي الأول للصكوك الذي يقيمه منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي.

وقال وزير المالية إن الظروف الاقتصادية الراهنة ضاعفت الحاجة لإصدار الصكوك، بعيدا عن الشروط و القيود الأخرى.

ونوه إلى تجربة مصر الأولى في إصدار الصكوك منذ فبراير الماضي بعد صدور قانون الصكوك عام 2021 ولائحته التنفيذية، إذ تمت تغطية الطرح بأكثر من 4 أضعاف، حيث بلغت القيمة المطروحة حوالي 6.1 مليار دولار، ولم يكن مطلوبا سوى 1.1 مليار دولار فقط، وبلغ العائد على الطرح الأول نحو 10.7%، و هو أقل من العائد الذي كان مستهدفا.

وشارك في فعاليات المؤتمر حازم حجازي، رئيس بنك البركة، والدكتور ناصر القحطاني، رئيس المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ومحمد حجازي، مستشار وزير المالية ورئيس وحدة الدين العام وممثلي هيئة الرقابة المالية.

يركز المؤتمر على التحديات التي تواجه الصكوك وإمكانية استخدامها كاداة لتنمية المستدامة وتمويل المشروعات بما يعزز توفير فرص العمل.

تعتمد عمليات طرح الصكوك باعتبارها أداة لتعبئة الموارد ورؤوس الأموال بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية البيئة وتلبية طلبات المستثمرين وإتاحة عمليات التمويل المستدام، خصوصا المشروعات الخضراء.