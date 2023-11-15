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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

460 ألف جنيه.. تفريغ الكاميرات في واقعة سرقة مصفف الشعر هيثم دهب

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق المختصة، بتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة في أحد فروع مصفف الشعر الشهير هيثم دهب مع سرعة إجراء تحريات المباحث للوقوف على ملابسات  واقعة سرقة بطاقة الائتمان الخاصة بأحد فروع مصفف الشعر الشهير هيثم دهب وسحب منها مبالغ بقيمة 460 الف جنيه منها.

مصفف الشعر

 

وكشفت التحقيقات أن المتهم يعمل مع المجنى عليه في إحدى محال تصفيف الشعر، وتبين أنه سرق بطاقة الأتمان الخاصة بأحد أفرع المجني عليه، واستولى على مبلغ مالي قدره 460 ألف جنيه، على مدار شهرين.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من المجنى عليه هيثم أحمد الشهير بـ"هيثم دهب" صاحب سلسلة هيثم دهب يفيد بتعرضه للسرقة وسحب مبالغ مالية من بطاقة الائتمان الخاصة بأحد الأفرع المملوكة له، واتهم أحد العاملين معه بالوقوف وراء الواقعة، وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم.

 

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مصفف الشعر بطاقة الائتمان تفريغ كاميرات المراقبة تفريغ كاميرات تفريغ الكاميرات سحب مبالغ مالية كاميرات المراقبة مصفف الشعر هيثم دهب

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