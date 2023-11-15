وزير الصحة التركي: أنقرة أرسلت 666 طنا من المساعدات إلى غزة

أكد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، أن اللقاء المباشر الذي تم بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس عبدالفتاح السيسي، على هامش القمة العربية الإسلامية الأخيرة بالرياض تطرق إلى العمل على إيجاد حلول عاجلة للقضية الفلسطينية.

وقال فخر الدين قوجة، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الصحة المصري الدكتور خالد عبدالغفار، أن تركيا قدمت 10 طائرات وسفينة كاملة من أجل العمل على أن تكون مستشفى ميداني وأجهزة طبية بما فيها اجهزة تنفس صناعي ومستلزمات طبية ومستلزمات المعيشة الأساسية.

إجمالي المساعدات 666 طنا

وتابع وزير الصحة التركي، أن هناك مستلزمات طبية و إغاثية ومعيشية سيتم تقديمها لأهالي قطاع غزة من خلال مصر، بإجمالي 666 طنا.