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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للمرة الثانية.. وزير الصحة يزور المصابين الفلسطينيين بمستشفى العريش العام

وزير الصحة يزور المصابين
وزير الصحة يزور المصابين بمستشفى العريش العام

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وفخر الدين قوجه وزير الصحه التركي، المصابين الفلسطينيين اثناء تلقيهم العلاج في مستشفى العريش العام بشمال سيناء، بحضور اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وقيادات مديرية الصحة بالمحافظة.

وقال الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، ان الوزيرين زارا المصابين الفلسطينيين في مستشفى العريش العام للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة لهم.
 

أضاف أن الوزيرين تفقدا غرف الجرحى والمصابين الذين يخضعون للعلاج، للوقوف على الخدمات المقدمة لهم منذ استقبالهم عبر معبر رفح البري.

كما اطلع الوزيران على العمليات الجراحية التي أُجريت للمصابين من الأطفال والنساء، وما يحتاجونه من رعاية حتى تماثلهم للشفاء.


التعاون المشترك:

 

وأشار المحافظ إلي أن الوزيرين اتفقا على امكانية التعاون المشترك في تقديم الرعاية الصحية لضحايا الاحداث في قطاع غزة والذين تم إخلاؤهم ونقلهم لتلقي العلاج بجهود مصرية خالصة.

وكان وزيرا الصحة المصري ونظيره التركي وصلا الى مطار العريش الدولي على متن طائره قادمه من مطار القاهره الدولي حيث كان في استقبالهما محافظ شمال سيناء.

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العريش مستشفي المصابين وزير الفلسطينيين

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