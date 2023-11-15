مستشار الأكاديمية العسكرية: الاحتلال فشل في اقتحام غزة.. وإسرائيل تريد إطالة الحرب

كشف اللواء محمد زكي الألفي مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العلية والاستراتيجية، عن تفاصيل جديدة في الحرب الإسرائيلية علي قطاع غزة.

وقال الألفي، خلال حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن الاحتلال لم يحقق أي هدف من الأهداف التي أعلنوا عنها منذ بدء العملية العسكرية على غزة وأنه يعمل علي استهداف المدنيين من أجل حفظ ماء الوجه.

وأشار مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العلية والاستراتيجية، أن الحرب العسكرية على قطاع غزة قائمة على ادعاءات وأكاذيب منذ بدء الحرب وحتي الأن.

وكشف عن تفاصيل دخول الاحتلال لمستشفيي الشفاء قائلا: أن جيش الاحتلال قد حصل أمس من أمريكا علي اقتحام مستشفيي الشفاء تحت مسمي البحث عن الأسري المتواجدة لدي المقاومة. مشيرا إلى أن الاحتلال حصل بالأمس على الضوء الأخضر من أمريكا لدخول مستشفى الشفاء.

وأضاف، أن قوات الاحتلال دخلت مستشفى الشفاء بحجة وجود عناصر من حماس ومحتجزين وثبت فى النهاية أنها كذبة، قائلا: "كل أفعالهم مبنية على كذب ولا يريدون ترك المكان ولا تسليمه للفلسطينيين.

وبشأن وقت الحرب علي قطاع غزة لفت الألفي قائلا: أن الاحتلال يريد إطالة وقت الحرب علي قطاع غزة من أجل إطالة المدة فقط، واصفا بأن جيش الاحتلال قد فشل بكل الطرف في اقتحام قطاع غزة.

واستطرد أن المبررات التي يتحدث عنها الاحتلال باطلة وهي أن المقاومة تحتجز الاسرى تحت المستشفيات ، وأن المقاومة تستخدم المستشفيات كقواعد عسكرية.