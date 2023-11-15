الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي علي غزة الي 11320 شهيدًا ينهم 4650 طفلًا و3145 امرأةً و685 مسنًا منذ بدء العدوان على غزة.

ولفتت الصحة الفلسطينية أن 3600 مدني ما زالوا في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض بينهم 1750 طفلًا بحسب وكالة شهاب الفلسطينية.

وأضافت الوزارة : ارتقى 202 شهيدًا من الكوادر الصحية و36 من الدفاع المدني وأكثر من 200 جريحًا من الكوادر الصحية في غزة



وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية ان 25 من أصل 35 مستشفى في غزة توقفت عن العمل بسبب الأضرار الناجمة عن القصف أو نقص الوقود.



أعلن المكتب الحكومي الإعلام في غزة ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي علي غزة الي 11500 شهيد و29800 جريح و1500000 نازح.

كما ذكر المكتب في بيان له أنه تلقي 3640 بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض.

وأشار كذلك الي تضرر 255 مدرسة وتضرر 95 مقر حكومي بالاضافة الي هدم 74 مسجد كليا بالإضافة الي تضرر 3 كنائس أضرارا كبيرة.

وكان مدير مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد ابوسليمة قد أكد في وقت سابق ان قوات الاحتلال خرجت حالياً من داخل المجمع ولكن الدبابات والقوات تتمركز في محيطه بصورة كاملة.



واضاف مدير مجمع الشفاء الطبي بحسب قناة الميادين : قوات الاحتلال استجوبت عدداً من أفراد الطواقم الطبية في المجمع واعتقلت مهندسين اثنين من العاملين

وتابع مدير مجمع الشفاء الطبي: نحن على تواصل دائم مع المنظمات الدولية لكن من دون فائدة

فيما شنت قوات الاحتلال قصف مدفعي عنيف علي محيط المستشفى الإندونيسي شمالي القطاع

كما قصفت مسجد الصبرة قرب حارة دغمش ومنزل ملاصق لمسجد الشافعي بحي الزيتون وانهيار جزء من جدران المسجد ووجود شهداء وإصابات