عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: إسرائيل استخدمت أسلحة محرمة دوليا في اقتحام مجمع الشفاء

الدكتور سمير غطاس
الدكتور سمير غطاس

قال الدكتور سمير غطاس، خبير استراتيجي، إن مجمع دار الشفاء تم بناؤه في الفترة التي كانت تحتل فيه إسرائيل قطاع غزة عام 1967، وكان مستشفى ومن ثم تم إضافة مبان له بتخصصات مختلفة، وإسرائيل كانت تدعي بأن مركز القيادة والسيطرة لحماس يقع تحت مجمع دار الشفاء، وأعلنت كثيرًا أن العدد الأكبر من الرهائن موجود تحت هذا المجمع من المستشفيات. 

خبير استراتيجي يتحدث عن اقتحام مستشفى الشفاء 

وأضاف "غطاس"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن إسرائيل تمكنت من اقتحام المربع الأمني في غزة وهو قلب القطاع، قامت باقتحام عدة مستشفيات، وعرضت فيديو من أحد المستشفيات أنها وجدت أنفاقا وأنها تعتقد أن هناك قاعة كبيرة تضم 20 واحدا من الرهائن، وتم إخلاؤه قبل الدخول، واستعدت أنها قادرة باقتحام دار الشفاء، وقبل الاقتحام كان عدد كبير من المواطنين تجمعوا في ساحة دار الشفاء. 

وتابع الخبير الاستراتيجي، أنه لإخلاء تجمع المواطنين استخدمت صواريخ محرمة دوليًا تُدعى "R9X" وهذه الصور لا تنفجر وإنما يُطلق منها شرائح معدنية تقطع أجساد المواطنين، ونتيجة إطلاقها على المواطنين المجمعين في الساحة، وتمكنت من اقتحام المستشفى فجر اليوم. 

وتابع أن أمريكا تبرئ نفسها من اقتحام مستشفى الشفاء بعدما كانت هي المشجعة لإسرائيل على الاقتحام، موضحا أن دبابات جيش الاحتلال اقتحمت المستشفى بوحدات متخصصة من المشاة في جيش الاحتلال. 

وأشار إلى أن الأسلحة التي تم الكشف عنها تحت المجمع هي أسلحة فردية لا تتجاوز 50 سلاح، وتعد بمثابة فضيحة لإسرائيل، ولا تمثل شيئا بالنسبة للدعاية التي بثتها إسرائيل على مدار 40 يوم، إذ أن الجميع كان يتوقع أن إسرائيل ستعلن صورة النصر، وأنها حريصة للغاية على غسل آثار معركة طوفان الأقصى، وآثار هذه المعركة ستبقى في وجدانهم على الأقل لثلاثة عقود قادمة. 

مجمع دار الشفاء إسرائيل شفى الشفاء أحمد موسى برنامج على مسئوليتي قناة صدي البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة لمحلات الذهب

رسميًا.. طلاق هنا الزاهد من أحمد فهمي

البنك المركزي يقرر رفع حدود السحب اليومي والشهري للأفراد والشركات.. تفاصيل

العلبة بـ 135 جنيه.. أحمد موسى يعلن مفاجأة صادمة بشأن أسعار السجائر

بعد القبلة الجريئة.. فنانة شهيرة تعلن موعد زفافها على حبيبها

تحذير لتجار السجائر في السوق .. تفاصيل

موقفتش جنبي.. القصة الكاملة لـ طلاق بوسي وهشام ربيع

القائمة الكاملة.. أسعار السجائر الجديدة اليوم بعد الزيادة الأخيرة

موضوعات متعلقة

العلبة بـ 135 جنيه.. أحمد موسى يعلن مفاجأة صادمة بشأن أسعار السجائر

50 جنيه .. أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب سعر السكر

تحذير رسمي للرئيس الأمريكي بسبب غزة

قلق في إسرائيل.. اللواء سمير فرج: الرئيس السيسي اتخذ خطوة أربكت الحسابات

بعد اقتحام مستشفى الشفاء.. محامون أوروبيون يتحركون للحصول على حق الفلسطينيين

سمير فرج : جيش الاحتلال فشل في تحقيق أهدافه بقطاع غزة

أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب اقتحام مستشفى الشفاء

أحمد موسى: الرئيس الأمريكي متورط في اقتحام مستشفى الشفاء بغزة

ترشيحاتنا

النشرة الدينية | دعاء لأهل فلسطين بالنصر والصمود.. وكلمات عظيمة لاستقبال شهر جمادى

فات شهر على مرضه.. التفاصيل الكاملة لرحلة علاج هاني الناظر

مفاجأة | برنامج الغذاء العالمي يكشف عن التطورات في قطاع غزة

الخلافات تحتدم بين إسرائيل وأمريكا .. قرارات صادمة من نتنياهو تنذر بكارثة

مواجهة سهلة رقميا.. موعد مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

جيش الاحتلال يقتحم مستشفى الشفاء من المدخل الجنوبي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصدرت الترند بعد طلاقها.. شاهد أجرأ إطلالات المطربة بوسي المثيرة للجدل

بعد طلاقها.. شاهد أجرأ إطلالات أبنة هيفاء وهبي المثيرة للجدل

فرق شاسع.. شاهد عارضة أزياء تشعل السوشيال ميديا بعد ارتدائها فستان أنغام

"إل إم" الفرط بـ 5 جنيهات| أسعار السجائر بالمحال.. وإجراء حكومي عاجل

فيديو

وزير الدفاع يطالب بوقف التصعيد في غزة وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

رمز للمقاومة الفلسطينية.. إسرائيل تمنع البطيخ عن غزة وأعلنت اعتقال من يشتريه

بعد أقل من سنتين..انتهاء قصة زواج بوسي وهشام ربيع «فيديوجراف»

بمشاركة عالمية|مصر تنظم معرض إيديكس 2023 للسلاح في 4 ديسمبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ