خبير: إسرائيل استخدمت أسلحة محرمة دوليا في اقتحام مجمع الشفاء

قال الدكتور سمير غطاس، خبير استراتيجي، إن مجمع دار الشفاء تم بناؤه في الفترة التي كانت تحتل فيه إسرائيل قطاع غزة عام 1967، وكان مستشفى ومن ثم تم إضافة مبان له بتخصصات مختلفة، وإسرائيل كانت تدعي بأن مركز القيادة والسيطرة لحماس يقع تحت مجمع دار الشفاء، وأعلنت كثيرًا أن العدد الأكبر من الرهائن موجود تحت هذا المجمع من المستشفيات.

خبير استراتيجي يتحدث عن اقتحام مست شفى الشفاء

وأضاف "غطاس"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن إسرائيل تمكنت من اقتحام المربع الأمني في غزة وهو قلب القطاع، قامت باقتحام عدة مستشفيات، وعرضت فيديو من أحد المستشفيات أنها وجدت أنفاقا وأنها تعتقد أن هناك قاعة كبيرة تضم 20 واحدا من الرهائن، وتم إخلاؤه قبل الدخول، واستعدت أنها قادرة باقتحام دار الشفاء، وقبل الاقتحام كان عدد كبير من المواطنين تجمعوا في ساحة دار الشفاء.

وتابع الخبير الاستراتيجي، أنه لإخلاء تجمع المواطنين استخدمت صواريخ محرمة دوليًا تُدعى "R9X" وهذه الصور لا تنفجر وإنما يُطلق منها شرائح معدنية تقطع أجساد المواطنين، ونتيجة إطلاقها على المواطنين المجمعين في الساحة، وتمكنت من اقتحام المستشفى فجر اليوم.

وتابع أن أمريكا تبرئ نفسها من اقتحام مستشفى الشفاء بعدما كانت هي المشجعة لإسرائيل على الاقتحام، موضحا أن دبابات جيش الاحتلال اقتحمت المستشفى بوحدات متخصصة من المشاة في جيش الاحتلال.

وأشار إلى أن الأسلحة التي تم الكشف عنها تحت المجمع هي أسلحة فردية لا تتجاوز 50 سلاح، وتعد بمثابة فضيحة لإسرائيل، ولا تمثل شيئا بالنسبة للدعاية التي بثتها إسرائيل على مدار 40 يوم، إذ أن الجميع كان يتوقع أن إسرائيل ستعلن صورة النصر، وأنها حريصة للغاية على غسل آثار معركة طوفان الأقصى، وآثار هذه المعركة ستبقى في وجدانهم على الأقل لثلاثة عقود قادمة.