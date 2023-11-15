إبراهيم عيسى : اقتحام مجمع الشفاء في غزة مشهد همجي

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن اقتحام الاحتلال الاسرائيلي مجمع الشفاء الطبي جريمة، حيث تجولت في حجراته وغرفه وحاصرت الدبابات ساحاته، مؤكدا أن اقتحام المستشفى صورة من صور الهمجية والإجرام الدولي واللا إنسانية والوحشية.

وأضاف عيسى، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن الاحتلال ظهر في مشاهد وهو يقدم أدوات طبية ومعدات لتصور أنها احتلال انساني ولكن دخول المستشفى جريمة وحشية، قائلا: "محدش كان يتوقع أنها توصل لهذا الحد اقتحام المستشفى وإسرائيل ارتكبت كل جرائم الحرب".

وتابع إبراهيم عيسى : "الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل خلال الحرب على غزة تعادل كل الجرائم اللي ارتكبتها كل الجيوش في العالم خلال الحروب"، لافتا إلى أن إسرائيل هي أول من صنعت فكرة الأنفاق ووضعتها في غزة.